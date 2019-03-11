На выборах не все бойцы ООС смогут проголосовать: Наев объяснил ситуацию

Военным не будут подвозить отдельно урны с бюллетенями для голосования, отметил генерал

Фото: Сегодня

На выборах не все бойцы ООС смогут проголосовать: Наев объяснил ситуацию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/627/bfd/5c8627bfd09af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/627/bfd/5c8627bfd09af.jpg 2019-03-11T11:20:00+02:00 Украина Военным не будут подвозить отдельно урны с бюллетенями для голосования, отметил генерал

Украинские военные из состава Объединенных сил, которые находятся на передовых позициях, могут не проголосовать на выборах президента Украины, если не будет возможности покинуть боевые позиции. Об этом сказал командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии телеканалу UA:Донбасс.

По его словам, голосовать будут только на избирательных участках – военным не будут подвозить урны с бюллетенями.

"Пожалуйста, вот избирательный участок, других действий не предусмотрено. Там, где будет возможность отойти, то пойдут и проголосуют. А там, где нет возможности, то значит, будут продолжать защищать. Все по-настоящему, никаких других действий не будет", – сказал Наев.

Отметим, что до дня выборов осталось три недели и у многих украинцев могут возникнуть вопросы относительно участия в голосовании. Стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

Также стало известно, что на выборах президента Украины окончательно будет 39 кандидатов, хотя на день окончания регистрации в президентской гонке было 44 желающих побороться за кабинет на Банковой.

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