НАБУ объявило в розыск судью Вовка, подозреваемого в попытке захвата власти

Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых, которые действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.

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Как говорится в сообщении НАБУ, в число семи подозреваемых входят глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк, замглавы ОАСК Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Погрибниченко и Игорь Качур, а также члены Высшей квалификационной комиссии судей Николай Сирош и Сергей Остапец.

Напомним, 17 июля НАБУ провело обыски в помещениях ОАСК и ГСА , целью было изъятие предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства, расследуемом детективами бюро.

По данным НАБУ, действия фигурантов дела были направлены "на захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия, а также на создание искусственных препятствий в работе этих ведомств".

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Также сообщалось, что в июле 2019 года в Окружном админсуде тоже прошли обыски. Тогда совместная следственная группа из ГПУ, СБУ и НАБУ установила, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны руководства Окружного админсуда, в работу высших органов государственной власти, Конституционного суда, министерств, ведомств.

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