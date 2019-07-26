Обыски в Окружном админсуде: в Генпрокуратуре раскрыли детали следствия
По данным следствия, судьи Окружного админсуда влияли на органы власти и принятие решений другими судами
В ходе проведения досудебного расследования была создана совместная следственная группа из ГПУ, СБУ и НАБУ и установлено, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны руководства Окружного админсуда, в работу высших органов государственной власти, Конституционного суда, министерств, ведомств. Это представляет угрозу государственной безопасности. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного следственного управления — начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, комментируя обыски в Окружном админсуде, которые состоялись в пятницу, 26 июля.
"В ручном режиме принимаются решения. Мы решили обнародовать информацию, чтобы общество знало, как это происходит", – отметил Горбатюк.
На брифинге был продемонстрирован фильм с частью аудиозаписей переговоров и информацией о ходе следствия.
В процессе досудебного расследования зафиксировано тысячи часов разговоров, десятки встреч, договоренностей о вмешательстве в деятельность судей, других должностных лиц и органов государственной власти.
Зафиксированы случаи влияния на рассмотрение и принятие решений по делам:
- Отмены разъяснений ЦИК;
- Отмены решений правительства о тарифах;
- Конкурсов в ГБР, Минюста,
- Возможной отмене ареста имущества Януковича;
Кроме того, зафиксированы случаи воздействия на:
- Судей КСУ относительно решений о незаконном обогащении и люстрации;
- Продвижение необходимых законов в Верховную Раду;
- Судей Апелляционного админсуда
- Расследование ГБР через руководство этого органа и т.д.
Во время разговора также зафиксированы случаи разговора руководства ОАСК о служении власти Януковича и изменение политического курса.
"На сегодня по результатам собранных доказательств по делу следователями прокурорами подготовлен проект сообщение о подозрении в отношении четырех судей, руководства Окружного административного суда именно по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений. В ручном режиме решения об увольнении определенных членов ВККС и назначения других членов ВККС, несмотря на то что вроде объявлялись какие-то конкурсы. Эти проекты о подозрении направляются в Генпрокуратуру", – сообщил Горбатюк.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Киеве 34 из 41 окружного судьи "заболели" в один день и не явились на обязательное квалификационное оценивание. В итоге его пришлось перенести. В их числе оказался даже глава Окружного админсуда Павел Вовк, сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей.
Напомним, 19 июля НАБУ проводило обыски по хищениям в "оборонке". Следственные действия проходили в помещениях "Богдан Моторс" и спортивном комплексе "5 элемент".
Спустя несколько дней НАБУ снова провело обыски в компании "Богдан Моторс", но на этот раз уже по другому уголовному производству.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Обыски в Окружном админсуде: в Генпрокуратуре раскрыли детали следствия". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главный таможенник Борисполя попался на взятке
СБУ задержала чиновника, вымогавшего 800 долларов с пассажира