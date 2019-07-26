Обыски в Окружном админсуде: в Генпрокуратуре раскрыли детали следствия

По данным следствия, судьи Окружного админсуда влияли на органы власти и принятие решений другими судами

Фото Генеральная прокуратура Украины.

В ходе проведения досудебного расследования была создана совместная следственная группа из ГПУ, СБУ и НАБУ и установлено, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны руководства Окружного админсуда, в работу высших органов государственной власти, Конституционного суда, министерств, ведомств. Это представляет угрозу государственной безопасности. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного следственного управления — начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, комментируя обыски в Окружном админсуде, которые состоялись в пятницу, 26 июля.

"В ручном режиме принимаются решения. Мы решили обнародовать информацию, чтобы общество знало, как это происходит", – отметил Горбатюк.

На брифинге был продемонстрирован фильм с частью аудиозаписей переговоров и информацией о ходе следствия.

В процессе досудебного расследования зафиксировано тысячи часов разговоров, десятки встреч, договоренностей о вмешательстве в деятельность судей, других должностных лиц и органов государственной власти.

Зафиксированы случаи влияния на рассмотрение и принятие решений по делам:

Отмены разъяснений ЦИК;

Отмены решений правительства о тарифах;

Конкурсов в ГБР, Минюста,

Возможной отмене ареста имущества Януковича;

Кроме того, зафиксированы случаи воздействия на:

Судей КСУ относительно решений о незаконном обогащении и люстрации;

Продвижение необходимых законов в Верховную Раду;

Судей Апелляционного админсуда

Расследование ГБР через руководство этого органа и т.д.

Во время разговора также зафиксированы случаи разговора руководства ОАСК о служении власти Януковича и изменение политического курса.

"На сегодня по результатам собранных доказательств по делу следователями прокурорами подготовлен проект сообщение о подозрении в отношении четырех судей, руководства Окружного административного суда именно по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений. В ручном режиме решения об увольнении определенных членов ВККС и назначения других членов ВККС, несмотря на то что вроде объявлялись какие-то конкурсы. Эти проекты о подозрении направляются в Генпрокуратуру", – сообщил Горбатюк.

Видео: Facebook/Судебно-юридическая газета

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Киеве 34 из 41 окружного судьи "заболели" в один день и не явились на обязательное квалификационное оценивание. В итоге его пришлось перенести. В их числе оказался даже глава Окружного админсуда Павел Вовк, сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей.

Напомним, 19 июля НАБУ проводило обыски по хищениям в "оборонке". Следственные действия проходили в помещениях "Богдан Моторс" и спортивном комплексе "5 элемент".

Спустя несколько дней НАБУ снова провело обыски в компании "Богдан Моторс", но на этот раз уже по другому уголовному производству.

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