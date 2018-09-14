Конфликт НАБУ и СБУ: Демчину подозревают в коррупции, а детективы "подкладывают проституток"

В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтверждают подготовку уведомления о подозрении в незаконном обогащении первому заместителю председателя Службы безопасности Украины генерал-лейтенанту Павлу Демчине, сообщили в пресс-службе НАБУ.

"НАБУ вынуждено прибегнуть к таким действиям, поскольку составляющие тайну следствия сведения по неизвестным для Национального бюро причинам стали публично известными и оказались в распоряжении должностного лица СБУ, законность действий которого проверяется детективами в рамках указанного досудебного расследования", – утверждают в антикоррупционном ведомстве.

В НАБУ называют "странным стечением обстоятельств" то, что это случилось практически сразу после направления Специализированной антикоррупционной прокуратуре соответствующих процессуальных документов для согласования.

В частности детективы бюро установили, что с 26 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года Демчина стал обладателем активов и совершил расходов на сумму не менее 6,4 млн грн.

В частности, у него появились автомобили Land Rover Range Rover Sport 2015 года выпуска и Mercedes-Benz V250 2016 года выпуска, расположенные в пригороде Киева участки площадью 0,1011 га и 0,1072 га и квартира.

При этом совокупный доход его семьи в это время составлял 2,6 млн грн, а законность появления у него остальных средств он объяснить не смог.

В СБУ на это отреагировали встречными обвинениями – мол, сотрудники НАБУ превышают собственные полномочия и используют в работе методы "не имеющие ничего общего с действующим законодательством".

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что детективы антикоррупционного бюро планировали скомпрометировать фигуранта одного из расследований – сотрудника Нацбанка Украины, – познакомив его с подставной женщиной.

По ее словам, по данному факту троим сотрудникам НАБУ были предъявлены обвинения в совершении преступления.

"Мы понимаем, что все детективы НАБУ считают себя последователями Джеймса Бонда, но он не опускался до "подкладывания" проституток чиновникам государственного регуляторного органа", – подчеркнула Гитлянская.

Напомним, что ранее НАБУ сообщило о подозрении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Также мы писали, что другим фигурантом расследования НАБУ является министр юстиции Украины Павел Петренко.



