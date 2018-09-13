НАБУ проверит на коррупцию министра юстиции Украины

Сегодня, 13:45

После выпуска журналистов суд обязан антикоррупционное бюро антикоррупционное бюро узнать, откуда у племянницы Павла Петренко появились две квартиры

Фото: Данил Павлов/Segodnya.ua. Автор фото: Данил Павлов, &quot;Сегодня&quot;
Фото: Данил Павлов/Segodnya.ua. Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Национальное антикоррупционное бюро обязано открыть производство в отношении министра юстиции Павла Петренко, которого подозревают в совершении уголовного нарушения. Об этом говорится в соответствующем постановлении Соломенского суда украинской столицы, принятое 13 сентября.

В вердикте судьи говорится, что дело должны открыть по статье 366-1 ("Декларирование недостоверной информации"), а также что данное решение не подлежит оспариванию. 

Ранее журналисты провели расследование и обнаружили, что после того, как Петренко возглавил министерство юстиции, его племянница Божена Кличук стала обладательницей кроссовера Lexus NX200 и двух квартир в элитных жилых комплексах на киевском Печерске.

В то же время сама она живет не в одной из указанных квартир, а с родителями.

При этом в своей декларации Павел Петренко заявил, что своего жилья у него нет и что он живет в арендованном. Кроме того, он указал, что владеет 11-летним автомобилем Volkswagen Golf, но при этом пользуется арендуемой Toyota.

Министр отрицает свою причастность к появлению у его родственницы квартир.

Ранее мы сообщали о том, что в коррупции подозревают и другого украинского министра – главу Мининфраструктуры Владимира Омеляна, меру пресечения которого также рассмотрит Соломенский суд.

Как стало известно, НАБУ подозревает Омеляна в незаконном обогащении.

В то же время сам Владимир Омелян утверждает, что детективы не смогли найти у него ничего "сенсационного".
коррупция, петренко, НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро

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"Сегодня"

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