"Нацдружины" в Украине: эксперт объяснил, какую угрозу они могут нести

Сегодня, 03:14

У общества есть запрос на решение вопросов с помощью грубой силы

Сейчас в Нацдружинах состоит больше 1200 бойцов. Фото: facebook.com/ndrugua
Сейчас в Нацдружинах состоит больше 1200 бойцов. Фото: facebook.com/ndrugua

Появившиеся недавно в Украине Национальные дружины наделали много шума, когда громко заявили о себе в конце января 2018 г., прошествовав по улицам Киева с маршем присяги. Тогда более 600 человек в одинаковом обмундировании прошлись по центру столицы к Киевской крепости, где, непосредственно, и состоялась присяга.

Сайт "Сегодня" пообщался с экспертом программы реформирования правоохранительной и судебной систем аналитического центра "Украинский институт будущего" Денисом Монастырским, который рассказывает, что угроза таких организаций состоит в том, что они являются определенным прикрытием для квази-политических формирований, планирующих занять нишу, которую освободила в свое время власть, государство, полиция, СБУ, отойдя от монополии на законное насилие.

"Сейчас очевидно, что полиция во многом слишком толерантна, я имею ввиду в плане пьяных за рулем, наркоманов на улицах, мелких хулиганов в наших дворах. И поэтому неизбежной является та тенденция, что такую нишу будет занимать кто-то другой. Вопрос, кто? Хорошая история – это общественные группы, которые полностью согласовывают свои действия с полицией, они есть и их достаточно много. И вторая история, это история "Нацдружин". Причем я не говорю о "Нацдружинах", как о каком-то успешном примере, а именно как одном из многих проектов, которые мы еще увидим в ближайший год. Почему увидим? Дело в том, что такая тенденция – есть, с одной стороны, отодвигание власти, а с другой стороны, запрос общества на решение этих вопросов", – комментирует ситуацию эксперт.

О том, кто такие "Нацдружины", зачем они были созданы и что говорят о себе и своей деятельности сами члены организации, читайте в материале сайта "Сегодня":"Национальные дружины": чем они занимаются, что успели и насколько это законно.
власть, полиция, угрозы, Национальные дружины

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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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