Нацполиция собирается провести перепись педофилов Украины

В мире публикуют даже фотографии преступников, а у нас предупреждают о непрозрачности

В Нацполиции заговорили о необходимости создания в Украине реестра педофилов. "Сегодня" выяснила, почему эта база данных, по мнению силовиков, должна быть обязательно открытой и какие это несет риски.

Список нарушителей

При­­зывы завести спецреестр для тех, кто совершает сексуальные преступления против несовершеннолетних, звучат не первый раз. Летом прошлого года группа нардепов уже подавала законопроект о создании подобной базы данных, но его вернули на доработку. Весной 2018-го эту тему подняла представитель президента в парламенте Ирина Луценко, а в минувший понедельник глава департамента по борьбе с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко подчеркнул: в стране нужен открытый реестр педофилов.

"Когда человек будет устраиваться на работу в школу, детсад или детское спортивное учреждение руководство сможет посмотреть, нет ли его в этом списке. Для примера: в начале нулевых мы поймали педофила. А сейчас после отбывания 11-летнего тюремного срока он взялся за старое, — рассказал он нам. — Но безосновательно в такой реестр данные попадать не будут. Они будут заноситься туда по решению суда или уже после того, как вина будет доказана и на руках будет приговор".

Крищенко приводит пример других стран, где попавшие в реестр педофилы не могут устроиться на госслужбу или в престижную компанию, а порой им отказывают во въезде в другие государства.

"Мы тоже это практикуем. Например, когда к нам летит человек из такого списка, иностранные коллеги нас об этом предупреждают. Мы встречаем его в аэропорту и отказываем в посещении нашей страны", — отмечает он.

А уполномоченный президента Украины по вопросам прав детей Николай Кулеба сообщает, что только за прошлый год в суды попало 320 случаев сексуального насилия против детей. В то же время он подчеркивает — официальные показатели далеки от реальных.

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Риски открытости

Адвокат Сергей Войченко убежден: подобный реестр сегодня в Украине необходим.

"Очень много случаев, когда такие люди попадают в сети правоохранительной системы, но несут незначительную ответственность. После этого они, пользуясь отсутствием данных в открытом доступе, продолжают свои преступления. Да и в принципе другого способа влияния на таких преступников просто нет. И даже с точки зрения адвокатуры такой реестр будет в дальнейшем сдерживающим фактором", — объясняет он.

А вот делать ли эту базу данных открытой, по мнению Войченко, — вопрос дискуссионный.

"С одной стороны, можно просто законодательно прописать, что работать с детьми нужно только с соответствующей справкой. Но тогда как уберечься тем, у кого такие соседи? Или когда такие люди идут в частные репетиторы? Еще один серьезный вопрос: ждать ли злоупотреблений с реестром. Многие ситуации непрозрачны. Например, женщина живет с сожителем, который не является отцом ее детей. Они ссорятся, и она, чтобы отомстить, использует детей, подговаривает их сообщить неправдивую информацию о якобы сексуальном насилии. И такое встречается в адвокатской практике", — резюмирует адвокат. Аксана Филипишина считает, что открытый реестр не уменьшит риски для детей.

По ее словам, даже если матери будут круглые сутки его изучать, их дети не будут полностью защищены от сексуального насилия.

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"Закон Канка" и е-подпись

Открытый реестр педофилов есть, например, в США. Создали его по так называемому "закону Меган Канка". В 1994 году семилетнюю Меган изнасиловал ее сосед Джесси Тиммендекас, который до этого уже несколько раз привлекался за домогательства к малолетним девочкам. После этого сенатор-республиканец Пол Крамер подал документ, который предполагает обязательную регистрацию таких преступников.

В начале этого года подобную базу данных запустили в Польше. Там указаны имя, фамилия, год рождения преступника, его фото и где он сейчас зарегистрирован. Реестр разделен на две части: общедоступную и с ограниченным доступом. В первую внесены преступники, совершившие особо жестокие изнасилования несовершеннолетних. Во второй — остальные обвиняемые в сексуальных преступлениях. Для доступа к ней нужно предоставить электронную подпись.