Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Нацполиция задержала двух "антикоррупционеров"-шантажистов: подробности, фото

29 мая, 12:50

Шантажисты вымогали взятку у исполняющего обязанности госсекретаря Министерства экологии

Работники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины совместно со следователями Главного следственного управления НПУ, под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили и задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в шантаже. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"За неразглашение информации компрометирующего характера злоумышленники требовали от чиновников государственных структур "откупные". На передаче 100 тысяч долларов фигурантов задержали", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2018 году в Нацполицию поступило обращение от одного из должностных лиц руководящего звена одной из государственных структур о факте вымогательства средств неизвестными лицами. От злоумышленников заявитель получил ультиматум: или предоставление 100 тысяч долларов США, или разглашение сведений частного и компрометирующего характера.

"Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством ГПУ, по факту вымогательства было начато уголовное производство по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины. Оперативное сопровождение поручено Департаменту внутренней безопасности НПУ. Во время документирования оперативники ДСБ НПУ установили, что к преступным действиям причастны два человека – 41 и 45-летние жители Львова. Аферисты, передвигались на автомобиле элит-класса и представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов. Кроме того, получены доказательства причастности к действиям львовян бывшего начальника управления персоналом структуры, в которой сейчас работает заявитель, и нескольких членов одной из общественных организаций, которая "специализируется" на заказных протестных акциях, с целью психологического давления на нужный "объект", - сообщили в Нацполиции.

Сразу после получения 100 тысяч долларов, шантажисты были задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

За совершенное им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Продолжаются следственные действия.

Как сообщает Генпрокуратура, шантажисты вымогали взятку у исполняющего обязанности госсекретаря Министерства экологии.

Ранее сообщалось, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взятка, задержание, Нацполиция

Вы сейчас просматриваете новость " Нацполиция задержала двух "антикоррупционеров"-шантажистов: подробности, фото". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львовской области чиновника мэрии поймали на взятке

Вчера, 14:39

Начальник отдела земельных ресурсов, архитектуры и градостроительства требовал 1,4 тысячи долларов

Суд арестовал чиновника из Ровенской области за взятку

Вчера, 11:58

Чиновника задержали по подозрению во взяточничестве

В Черновицкой области на крупной взятке поймали пограничника

27 мая, 17:38

Прапорщик наладил канал контрабанды анаболических препаратов и спортивного питания

В Нацполиции сообщили о шокирующем количестве ДТП за сутки

27 мая, 15:04

За период с 20 по 26 мая в общем вынесено 29 097 постановлений за нарушение ПДД

В Ровенской области чиновник погорел на взятке

26 мая, 02:45

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия

Выборы в Раду: полиция открыла первые дела по факту подкупа избирателей

25 мая, 12:38

Факты подкупа зафиксированы в Луганской и Винницкой областях

Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Как выглядят 16 самых красивых женщин планеты

Украинская ответочка России

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком

Ларин спел прощальную песню уходящим чиновникам Порошенко

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Сегодня, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Сегодня, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь