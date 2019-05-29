Нацполиция задержала двух "антикоррупционеров"-шантажистов: подробности, фото

Шантажисты вымогали взятку у исполняющего обязанности госсекретаря Министерства экологии









Работники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины совместно со следователями Главного следственного управления НПУ, под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили и задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в шантаже. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"За неразглашение информации компрометирующего характера злоумышленники требовали от чиновников государственных структур "откупные". На передаче 100 тысяч долларов фигурантов задержали", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2018 году в Нацполицию поступило обращение от одного из должностных лиц руководящего звена одной из государственных структур о факте вымогательства средств неизвестными лицами. От злоумышленников заявитель получил ультиматум: или предоставление 100 тысяч долларов США, или разглашение сведений частного и компрометирующего характера.

"Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством ГПУ, по факту вымогательства было начато уголовное производство по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины. Оперативное сопровождение поручено Департаменту внутренней безопасности НПУ. Во время документирования оперативники ДСБ НПУ установили, что к преступным действиям причастны два человека – 41 и 45-летние жители Львова. Аферисты, передвигались на автомобиле элит-класса и представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов. Кроме того, получены доказательства причастности к действиям львовян бывшего начальника управления персоналом структуры, в которой сейчас работает заявитель, и нескольких членов одной из общественных организаций, которая "специализируется" на заказных протестных акциях, с целью психологического давления на нужный "объект", - сообщили в Нацполиции.

Сразу после получения 100 тысяч долларов, шантажисты были задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

За совершенное им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Продолжаются следственные действия.

Как сообщает Генпрокуратура, шантажисты вымогали взятку у исполняющего обязанности госсекретаря Министерства экологии.

Ранее сообщалось, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.

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