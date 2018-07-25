Нацслужба здоровья Украины снова просит подписать договоры с клиниками

Сегодня, 04:30

Сделать это необходимо как можно быстрее

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Национальная служба здоровья объявила "вторую волну" подписания договоров с медицинскими учреждениями. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

"Медицинские учреждения должны подать все необходимые документы в электронном виде до 3 августа 2018 года", – говорится в сообщении.

В Нацслужбе здоровья просят не откладывать процедуру на потом, чтобы иметь время на исправление возможных ошибок.

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Также отмечается, что 15 августа станет известно, каким заведениям первичной медицинской помощи с октября Нацслужба здоровья начнет оплачивать услуги по принципу "деньги следуют за пациентом".

Декларацию о выборе врача нужно подписывать для каждого члена семьи отдельно. Реформа не отменяет педиатров.

Кроме того, 160 коммунальных и частных медучреждений, подписавших договоры с Нацслужбой здоровья в июне и в июле получили финансирование в соответствии с количеством пациентов. Совокупно в июле на их счета поступило 253,7 миллиона гривен.

О том, какие проблемы могут возникнуть с медреформой, сайт "Сегодня" писал в материале "Хотелось уволиться. Или умереть на месте": что не так с медреформой.
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