"Хотелось уволиться. Или умереть на месте": что не так с медреформой

C 1 апреля украинцы должны найти себе семейного врача, терапевта или педиатра. Это станет настоящим вызовом для жителей сел и небольших городов

"Однажды, зимой, когда была вспышка респираторной инфекции, один из семейных врачей заболела и временно выпала из строя. Пока пожилая, пенсионного возраста педиатр принимала детей в амбулатории, я объездила 32 дома. Хотелось уволиться. Или умереть на месте. "Намотали" с водителем за день не менее 150 километров. К моменту возвращения на базу, было зафиксировано не менее 100 амбулаторных обращений с детьми", – вспоминает семейный врач Екатерина Островская.

Екатерина проработала семь лет в одной из амбулаторий Днепра, туда попала по государственному распределению. Сейчас она заведует одной из частных клиник сети медицинских центров "Здоровое поколение".

Врачей на первичном уровне всегда не хватало, делится медик. На себе приходилось тянуть кроме своего участка и другие – часто даже вынужденно. Это выражалось не только в обслуживании вызовов, но и в заполнении врачебной и отчетной документации.

"Хотя меня изначально готовили к работе семейным врачом, невозможно было привыкнуть к неизвестности того, кто следующим окажется за дверью кабинета: пожилой мужчина с гипертоническим кризом, новорожденный с физиологической желтухой или молодая женщина с открытой формой туберкулеза. Точно так же я не могла смириться и принять явления переадресации вызовов со стороны скорой медицинской помощи, поступавшие на телефон регистратуры амбулатории в случае, если вызов не подпадал под те, которые были указаны в новом приказе. В связи все с тем же кадровым дефицитом неотложная помощь оказывалась силами находившихся на приеме врачей. Выходило так, что хоть вставай и поезжай, несмотря на полный коридор больных", – рассказывает Островская.

Когда дело дойдет до закрепления украинцев за врачами, нехватка специалистов станет для реформаторов еще более очевидной, считает врач. И "неприкаянных" начнут распределять по имеющимся кадрам. С отменой обязательного государственного распределения надеяться на новые рабочие руки и свежие кадровые вливания не приходится.

Особенно остро дефицит врачей будет заметен в селах. В сельских амбулаториях медицинские работники – это местные жители. Сложно представить условия, которые могут быть предложены молодому специалисту, чтобы их можно было считать убедительным аргументом для переезда в вымирающие поселения.

"Логично, что, получив престижное высшее медицинское образование, молодой врач захочет найти применение своим знаниям в современных медицинских учреждениях, а не грязь месить и от собак отбрехиваться. Далеко не всегда абитуриенты изначально хотят заниматься лечебным процессом: часть выбирает эстетическую медицину и косметологию, кто-то идет в медицинские представители, управленцы, или делает выбор в пользу частных клиник, как я. Много перспективных медицинских работников покинуло страну, трудоустроившись в Чехии, Германии", – рассказывает Екатерина Островская.

"Врачи будут конкурировать за пациента", но, скорее, наоборот

Врачи должны соперничать за пациента, считает Минздрав. Чем больше доктор примет людей, тем больше его зарплата. За одного человека терапевт, семейный врач и педиатр будут получать 370 гривен в год. За детей и пожилых Национальная служба здоровья заплатит больше – 740 гривен. Потом ведомство обещает поднять тариф.

Для этого украинцы должны подписать с врачами декларации. Это документ, который подтверждает, что пациент будет лечиться именно у того или иного доктора.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Фото: МОЗ

Минздрав считает, что семейный врач может обслуживать максимум 1800 пациентов в год, терапевт – 2000, педиатр – 900. Докторам, которые работают в селах, ведомство разрешило принимать больше людей. Без медицинской помощи не останется никто, обещает и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Этот вопрос будет контролировать служба здоровья Украины.

Профессия врача в Украине теряет престиж. Прежде всего из-за низкой зарплаты. По заявлениям вице-премьер министра Павла Розенко, в стране дефицит 2,5 тыс. докторов общей практики и более 900 детских врачей.

Докторов не хватает не только в маленьких городах и селах. Областные центры тоже страдают от нехватки врачей общей практики. Такая ситуация сложилась из-за того, что в Украине нет планирования потребности в подготовке медиков на перспективу 5-15 лет.

Вузы хоть и пытаются ежегодно увеличивать наборы, но никто не думает, где эти выпускники будут работать, и какая нагрузка на них ляжет, подчеркивает врач-отоларинголог Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Роман Фищук.

Если врачей нет – их нужно найти

Роль и необходимость семейного врача возрастает. Раньше мы сразу ходили к специализированному доктору, а теперь человек будет знать, что у него есть врач – путеводитель по медицине. Он будет следить за здоровьем и полностью обеспечивать первичную диагностику. Первым шагом пациентов становится поход к своему семейному врачу, говорит Ежи Миллер, эксперт Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабмине.

Проблема доступа к врачам действительно существует, подтверждает он. Но в 2018 году каждый семейный врач начнет получать оплату за обслуживание каждого пациента, который заключил с ним договор. Платить будет государство – именно для того, чтобы у медицинских работников были достойные зарплаты, и чтобы эти деньги не платили пациенты, как это происходит сейчас.

Фото: архив "Сегодня"

На самом деле, все в руках людей, считают в Минздраве. Если врачей не хватает, нужно предложить им хорошие условия: жилье, транспорт, современное оборудование, доплату сверх суммы, которую заплатит государство. Это все могут обеспечить на местах.

"Если в городе нет достаточного количества врачей для лечения всех жителей, значит, местной власти нужно пригласить в город большее их количество. А денег они получат столько, сколько пациентов подпишет с ними договор. Если же в селе проживает небольшое количество людей, один семейный врач может обслуживать несколько населенных пунктов, расположенных рядом. В этом случае врач получает поддержку нескольких местных общин", – прокомментировал сайту "Сегодня" Ежи Миллер.

Некоторые территориальные громады уже пошли по такому пути. Вапнярская ОТГ в Винницкой области решила доплачивать врачу к зарплате до 7 тыс. грн/мес. и выделила бесплатное жилье. Единственное условие – договор о работе в громаде на 10 лет.

Некоторые врачи переквалифицируются в семейных

Количество семейных врачей будет расти из года в год, уверен Миллер. В частности, за счет того, что работа семейного врача станет выгодной.

Доход семейного врача в результате реформы вырастет до 18 тыс. гривен, а медсестер – до 12 тыс. гривен, подсчитали в Минздраве. Но это при условии, если доктор подпишет договор с 2000 пациентами и оформится как предприниматель. Медики в городских больницах также будут получать в год по 370-740 гривен за каждого пациента. Но деньги будет получать больница, поэтому врачам общей практики придется договариваться с главврачом о зарплате.

Фото: AFP

"Реформа не начинается и не проводится за один день. Во всех странах, где такую реформу уже провели, внедрение изменений занимало несколько лет. По-другому будут организованы амбулатории, некоторые врачи переквалифицируются в семейных, потому что это будет выгоднее – лечишь, получаешь деньги. Студенты, окончившие медуниверситет, будут идти в семейные врачи. То есть, изменения произойдут, но не за один день, месяц или даже год", – комментирует эксперт Стратегической группы советников по поддержке реформ.

В ближайшем будущем проблему дефицита врачей не решить. Опытных врачей и выпускников медицинских вузов больше привлекает Европа – своим стабильным высоким заработком, возможностью профессионального роста и развития согласно общемировым стандартам науки.

"Пряником" могли бы послужить достойные, индексируемые зарплаты, возможность стажировки и обучения за границей, социальные гарантии и перспектива получения собственного жилья, считает Екатерина Островская.

Для решения проблемы дефицита врачей необходимо планировать, сколько специалистов государство должно подготовить для обеспечения потребностей населения. Но для этого нужно планировать не на завтра или послезавтра, а на 5-10-20 лет вперед.

"Чтобы это планирование было эффективным, нужно иметь очень качественные эпидемиологические данные по количеству населения, структуре населения, распространению основных заболеваний и тенденциях, как они меняются с годами", – объясняет Роман Фищук. Таких данных в Минздраве нет.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что такое Национальная служба здоровья и каковы ее задачи.

Также мы рассказывали о том, что медкарты в Украине в скором времени станут электронными, и о том, какие риски это несет.