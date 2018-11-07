Над артскладами в двух областях обнаружили беспилотники: в Генштабе раскрыли подробности

Беспилотники над арсеналами в Запорожской и Черкасской областях подверглись обстрелу охраны

В Черкасской и Запорожской областях над складами ракетного и артиллерийского вооружения бойцами Министерства обороны были обнаружены беспилотники. Охрана открыла огонь по ним и задержала людей, которые их запустили.

Позже в Генеральном штабе ВСУ заявили, что запуски дронов осуществлялись в рамках плановых антитеррористических учений.

"Мобильные группы военных частей обследовали близлежащие территории и задержали лиц, которые управляли БПЛА. Тут же были уведомлены об этом подразделения СБУ и полиции в зоне их ответственности", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе добавили, что "личный состав дежурных смен действовал четко и уверенно, выполняя боевые задачи по охране и обороне указанных военных объектов".

Напомним, ранее в Военной прокуратуре назвали причиной взрывов на шестом арсенале Министерства обороны, расположенном возле поселка Ичня в Черниговской области, диверсию, которую совершили неизвестные, сумевшие проникнуть на территорию складов.

Ранее министр обороны Степан Полторак называл количество боеприпасов на складах в Ичне. По его словам, оттуда было вывезено 56 тысяч тонн боеприпасов, а оставалось почти 70 тысяч тонн на момент взрыва.