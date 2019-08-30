Накроет дождями: где в Украине внезапно изменится погода

Фото: MyBucha

В Украине на выходных, 31 августа и 1 сентября, вероятны локальные дожди в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"То есть, 31 августа и 1 сентября в Украине действительно будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода, однако над Севером (кроме Сумской области в субботу) в субботу-воскресенье есть вероятность локального дождя с грозой", - написала Диденко.

Согласно ее данным, температура воздуха будет днем 31 августа и 1 сентября до +26...+32 градусов.

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Фото: Наталья Диденко

В Киевской области будет сухая погода, но надо Киевом 31 августа, а особенно 1 сентября, есть вероятность локального дождя с грозой.

"Ветер будет крутиться во все стороны: с сегодняшнего юго-восточного завтра он перейдет на северный и северо-западный, а 1-го сентября на северо-восточный. Скорость небольшая, умеренная, разве что во время дождя может быть порывистым. Температура воздуха в столице выходными предполагается высокой, +28...+30 градусов", - уточнила Диденко.

Напомним, что за это лето в стране были побиты несколько температурных рекордов. Так, киевляне пережили самый горячий июнь за 100 лет. При этом среднесуточная температура воздуха 1 июля в столице впервые за 139 лет наблюдений составила +26,0 °С, превысив предыдущее рекордное значение на 0,4 °С. Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года: температура воздуха не опустилась ниже 20,9 °С.

Помимо этого, нередки за это лето были ураганы, грозы и град. Подробнее смотрите в сюжете:

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