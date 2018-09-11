"Нам испортили недешевый отпуск": на Join Up собираются подать в суд и обвиняют в мошенничестве

Вместо отдыха – пытка. Лариса Чепурная вместе с Ириной Никифоровой купили путевки в Бодрум (Турция) через JoinUp! Выбирали отель по фото – четыре звезды, поближе к морю и с богатой растительностью. Но вместо него женщин и еще 30 украинских туристов поселили в небольшой гостинице на скале, с которой нужно буквально спускаться к морю фуникулером и по крутым лестницам. Вместо пляжа – бетонные плиты. Уже три дня туристы требуют от JoinUp! поселить их в оплаченный отель.

Все началось в пятницу, 7 сентября, – день вылета. Сначала рейс перенесли из аэропорта "Киев" в "Борисполь", а затем откладывали время отправления.

"Мы должны были улететь утром в пятницу, а вылетели в 21:00 субботы. Все это время мы сидели в аэропорту. При этом уехать возможности не было, так рейс переносили раз десять и на несколько часов. Но самое страшное нас ждало впереди", – рассказывает Лариса Чепурная.

В Бодрум туристы прилетели поздно ночью. Но вместо забронированного и оплаченного отеля их повезли в абсолютно другой. Туристы уже два раза вызывали полицию и обращались к туроператору с требованием поселить в отель, за который заплатили.

"Мы забронировали отель прямо возле моря и с красивой зеленой территорией. Это были наши ключевые критерии. А поселили нас в отель, который находится на горе. Чтобы добраться к морю, надо сначала ехать на лифте, потом спускаться на фуникулере, а потом еще идти по крутым лестницам, пытаясь не убиться, так как перил нет. Вокруг отеля совсем нет зелени – это просто плац на горе. Выбирая отель, мы смотрели, чтобы был красивый пляж, а тут просто бетонная плита. Все ужасное, сантехника ржавая, кормят отвратительно. Нас тут больше 30 обманутых туристов, мы пытались что-то решить, два раза вызывали полицию, но нас никто не слушает, гид туроператора просто сказал, что это не его проблемы. А самое неприятное, что нам еще и пытаются доказать, что этот отель лучше нашего. Нам просто испортили долгожданный и недешевый отпуск!", – рассказывает туристка Лариса Чепурная.











Смену отеля "представитель туроператора объяснил заботой о нас. Якобы в качестве компенсации Join up повысил нам категорию отеля, при этом совершенно бесплатно. Сил спорить и что-то доказывать не было абсолютно, и мы поехали в этот отель. Обещанная "пятерка" оказалась абсолютным кошмаром: ржавая сантехника, грязное постельное белье и полотенца, тараканы, горы мусора на территории, бетонная плита вместо пляжа и ржавые поручни при спуске. Добраться до пляжа с ресепшна можно с тремя пересадками – два лифта плюс фуникулер, и еще несколько лестничных пролетов вверх по лестнице без перил и каких-либо поручней", – написала в Facebook Ирина Никифорова.

Пострадавшие собираются судиться с Join UP! Туристы считают поселение в совсем другой отель мошенничеством.

Сайт "Сегодня" обратился за комментарием в Join up! Наш вопрос по поводу пострадавших туристов в компании приняли, но второй день не отвечают.