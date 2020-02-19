Наполнить мир звуками: как получить помощь по проекту "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу"

/ Фото: fdu.org.ua

Инна и Алексей Мезины были на седьмом небе от счастья, когда четыре года назад в их семье появилась дочка Ангелина. Девочка развивалась нормально, но со временем родителей все больше стала беспокоить одна особенность ее поведения.

"Ангелина начала произносить слоги, когда ей еще не исполнился годик. Реагировала на звуки, но время от времени мы замечали, что дочка не всегда отзывается. Списывали это на невнимательность, но со временем тревога росла, и мы обратились к ЛОРу. Врач успокоил, сообщив о серных пробках, после устранения которых дочка стала, и правда, слышать лучше", – рассказала мама Инна Павловна.

В скором времени родители стали все чаще замечать у малышки отсутствие реакции на некоторые звуки, затем появилась задержка развития речи. Занятия с логопедом результата не принесли, и Ангелина вновь предстала перед врачами. Обследование показало врожденную тугоухость третьей степени. Чтобы недуг не прогрессировал, срочно понадобился высокочувствительный слуховой аппарат.

"На такой прибор нам пришлось бы копить очень долго. Спасибо Фонду Рината Ахметова, который сразу же отозвался на нашу просьбу о помощи", – поблагодарила Инна Павловна. В тренде Весна близко: чего ждать от погоды в Украине 19 февраля (карта)

Как получить помощь по проекту "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу"

С 1 января 2020 года помощь в слухопротезировании по проекту "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить мальчики и девочки, живущие по всей Украине. Претендовать на участие в проекте могут малыши с болезнями слуха возрастом до 7 лет. Обратиться за помощью в слухопротезировании могут семьи, которые относятся к следующим категориям:

многодетные или неполные семьи;

детские дома семейного типа (ДДСТ);

дети-сироты и дети под опекой;

семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка;

семьи, состоящие из двух и более инвалидов.

Подробнее о действующих проектах Фонда можно узнать, позвонив по телефону горячей линии 0800 509 001.

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