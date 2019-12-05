Нардепы требуют от СБУ запретить группе "Воровайки" выступать в Украине

В СБУ заявили, что организаторы концертов группы "Воровайки" вообще не подавали заявку на гастрольный тур

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Народные депутаты Алексей Гончаренко и Владимир Арьев написали обращение на имя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова с требованием запретить участникам российской группы "Воровайки" въезд в нашу страну.

Текст обращения опубликовал в Фейсбуке сам Гончаренко.

"Недопустимо, чтобы люди, которые открыто поддерживают военную агрессию на Донбассе и заявляют о своей антиукраинской позиции, выступали со своими провокационными песнями в Украине. Самое шокирующее, что концерт этих "тюремных шансонье" в Киеве анонсируют накануне памятной даты с дня расстрела Небесной сотни", – говорится в обращении.

Депутаты напомнили, что анонс их концертов их концерт уже вызвал мощную волну негодования. Они рассчитывают, что "СБУ это понимает и примет соответствующие меры".

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Ранее в Сети появились афиши "Вороваек" с анонсами концертов в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Николаеве. Когда скандал набрал обороты, организаторы заявили об отмене концертов. Некоторые утверждали, что даже не планировали их.

Спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии изданию "Гордон" заявила, что организаторы концертов группы "Воровайки" вообще не подавали заявку на гастрольный тур в Украине.

"Есть закон о гастрольно-концертной деятельности. Согласно ему, перед началом гастрольного тура организаторы обязаны подавать заявки. Их никто не подавал. Сейчас мы изучим вопрос и уже вечером сообщим о своем решении", – отметила Гитлянская.

Отметим, что "Воровайки" в 2017 году планировали выступление в оккупированном Донецке. В текстах их песен есть такие строчки: " Курица – не птица, х*хлы – не заграница", "Смелости нам хватит, хватит интересу – если будет надо, заберем Одессу".

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