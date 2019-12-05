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Угрожавшие забрать Одессу "Воровайки" выступят в Украине: соцсети возмущены

5 декабря, 10:31

"Воровайки" выступят в Октябрьском, рядом с аллеей Героев Небесной сотни

Фото: скриншот

Фото: скриншот

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Российская блатная группа "Воровайки", известная откровенно антиукраинской позицией, намерена дать несколько концертов в Украине в феврале 2020 года. Этот факт возмутил пользователей, они требуют от властей разобраться – кто дал разрешение на въезд, почему власти разрешают таким артистам выступать в Украине.

В частности, анонсировано выступление в Международном центре культуры и искусств, рядом с аллеей Героев Небесной сотни, где убивали участников Евромайдана. И это при том, что два года назад "Воровайки" собирались участвовать в концерте "Легенды русского шансона" в оккупированном Донецке.

Афиша концерта в Киеве. Фото:соцсети

"…Состоится концерт российской тюремной группы "Воровайки" – это те, которые "Хоп, мусорок!" Не знаю, это "культура" или "искусство", но у этого зэковского коллектива есть и сугубо политические композиции", – написал журналист Егор Чечеринда.

Он цитирует строки некоторых песен этой группы:

Курица — не птица, х#хлы — не заграница

Крым теперь ночами Порошенко снится

Курица — не птица, х#хлы — не заграница

Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица

****

Севастополь славный, колыбель для флота

Защищали город войны и босота

Смелости нам хватит, хватит интересу

Если будет надо, заберем Одессу.

Свое мнение высказал и бывший вице-премьер Павел Розенко. В своей публикации он отметил СБУ и Министерство культуры, молодежи и спорта.

Журналист "Сегодня" Александр Махов отметил, что если с "Воровайками" все понятно – "не наши, там ясно, что враг", то больше вопросов к руководству Октябрьского дворца, Одесской филармонии, которые принимают гостей из страны-агрессора.

Напомним, 28 ноября стало известно, что в Украину не пустили еще одного российского актера – Николая Иванова. А ранее, в начале ноября, во въезде на территорию нашей страны отказали российской актрисе Марии Аброськиной.

Смотрите также видео о том, как Олег Винник оказался в одном видео с артистами, которым запрещен въезд в Украину:

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Россия артисты пропаганда запрет на въезд

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