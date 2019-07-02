Народный фронт призвал Раду обратиться к партнерам из парламентов Европы и осудить позорный шаг ПАСЕ

Украина должна защитить свою свободу и территориальную целостность, говорит Максим Бурбак

Фото: nfront.org.ua.

Фракция "Народный фронт" требует немедленно рассмотреть ситуацию с возвратом РФ в ПАСЕ и обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов с призывом осудить этот позорный шаг. Аналогичные шаги должен сделать МИД Украины.

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Решение о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы – позорное. "Народный фронт" требует на внеочередном заседании рассмотреть вопрос ПАСЕ и обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов осудить этот позорный шаг. Аналогичные шаги должен сделать МИД Украины", – подчеркнул Бурбак.

"Я напомню, что этот парламент 2 октября 2018 принял постановление и осудил попытки возвращения России. Верховная Рада отметила, что в случае согласия на этот шантаж, украинский парламент может "полностью пересмотреть свое сотрудничество с ПАСЕ". Время реагировать. Такова позиция "Народного фронта" – мы должны защитить нашу свободу и территориальную целостность", – подчеркнул руководитель фракции.

Он отметил, что Украина не вернется к советскому прошлому. Украинское общество не один раз показывало, что умеет бороться за свою свободу.

"Кремлевская революция в Украине не пройдет! Сколько бы телеканалов или судов ни было куплено, Украина в советское стойло не вернется. Нас пытаются вернуть машиной времени в недалекое прошлое. Когда однажды уже наплевали на Конституцию, то же имеем сейчас – безосновательные досрочные выборы и странное решение Конституционного суда. Это уже когда-то было и плохо закончилось", – напомнил Бурбак.

Он также отметил, что важно провести парламентские выборы честно и прозрачно. Так, как состоялись президентские.

"В этом наша правда. Хотелось бы, чтобы украинский избиратель наконец выбирал не за обещания, а за реальные результаты", – резюмировал руководитель фракции.

Напомним, чле франции НФ Андрей Тетерук заявил, что Рада должна обратиться к европарламентам и осудить постыдное возвращение России в ПАСЕ .

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