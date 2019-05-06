Насирову разрешили оставить при себе заграничный паспорт
Коллегия судей отклонила ходатайство антикоррупционной прокуратуры
Бывшему руководителю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову, которого судят за злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, разрешили оставить при себе паспорта для выезда за границу.
Соответствующее решение касательно него и экс-главы департамента ГФС на заседании 6 мая принял Шевченковский районный суд города Киева, отклонив соответствующее ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Как сообщили в пресс-службе САП, в своем обращении к суду прокурор попросил изменить меру пресечения и возложить на обвиняемых обязанности, чтобы обеспечить их надлежащее процессуальное поведение.
Стоит отметить, что ранее данные обязанности на обвиняемых уже возлагали, но с 2 по 6 мая 2019 года они не действовали из-за невозможности суда вовремя рассмотреть ходатайство прокурора о продлении срока их действия.
В то же время коллегия судей обязала обвиняемых являться в суд по вызову, уведомлять суд об изменении места жительства и работы и воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.
"В удовлетворении ходатайства о возложении других обязанностей, в частности обязательства обвиняемых сдать паспорта для выезда за границу коллегия судей отказала", – пишет САП.
Следующее судебное заседание назначено на 10:00 17 мая.
Напомним, что 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова в должности главы ГФС.
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