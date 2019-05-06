Насирову разрешили оставить при себе заграничный паспорт

Коллегия судей отклонила ходатайство антикоррупционной прокуратуры

Роман Насиров. Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation.

Бывшему руководителю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову, которого судят за злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, разрешили оставить при себе паспорта для выезда за границу.

Соответствующее решение касательно него и экс-главы департамента ГФС на заседании 6 мая принял Шевченковский районный суд города Киева, отклонив соответствующее ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщили в пресс-службе САП, в своем обращении к суду прокурор попросил изменить меру пресечения и возложить на обвиняемых обязанности, чтобы обеспечить их надлежащее процессуальное поведение.

Стоит отметить, что ранее данные обязанности на обвиняемых уже возлагали, но с 2 по 6 мая 2019 года они не действовали из-за невозможности суда вовремя рассмотреть ходатайство прокурора о продлении срока их действия.

В то же время коллегия судей обязала обвиняемых являться в суд по вызову, уведомлять суд об изменении места жительства и работы и воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.

"В удовлетворении ходатайства о возложении других обязанностей, в частности обязательства обвиняемых сдать паспорта для выезда за границу коллегия судей отказала", – пишет САП.

Следующее судебное заседание назначено на 10:00 17 мая.

Напомним, что 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова в должности главы ГФС.

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