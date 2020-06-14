Настигла месть: украинцам напомнили о виновнике гибели 49 десантников в Луганске

Фото со страницы Артема Шевченко в Facebook

В Украине сегодня вспоминают трагическую гибель 49 наших воинов в сбитом транспортнике Ил-76 у аэропорта Луганска. В 2014 году это была наибольшая одновременная потеря сил украинской армии в этой войне. Однако Украина отомстила за гибель десантников, сообщил Артем Шевченко, директор Департамента коммуникаций МВД Украины.

"Я хочу напомнить один малоизвестный факт. Считаю, что знать об этом не менее важно, чем вспоминать погибших 49 наших ребят. Так вот, за их смерть государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно пришло. 4 февраля 2017 года в Луганске в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев был уничтожен управляемым взрывом полковник террористических НЗФ Олег Анащенко, начальник управления так называемой "народной милиции ЛНР". Это именно этот предатель в июне 2014 года командовал всей ПВО у луганских террористов и был непосредственным организатором, к сожалению, удачной охоты на наш транспортник. Так что среди памяти и скорби сегодня есть немного места и для гордости", – написал Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

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Фото со страницы Артема Шевченко в Facebook

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Напомним, в ночь с 13 на 14 июня 2014-го в Луганске террористами был сбит украинский военно-транспортный самолет Ил-76. Самолет осуществлял перевозку личного состава с целью ротации, на борту находились военнослужащие, техника, снаряжение и продовольствие. В результате теракта погибли 49 человек.

Позже в СБУ назвали имена боевиков из российской частной военной армии "Вагнера", которые с большой долей вероятности сбили ИЛ-76 с 49 бойцами ВСУ на борту в 2014 году в Луганске.

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В свою очередь в Центре военно-политических исследований отмечали, что информацию о посадке самолета ИЛ-76 в Луганске могли "слить" специально и заранее. "Есть много данных о том, что информация о самолете была "слита" заранее", – отметили эксперты. И добавили, что до посадки самолета с украинскими военными было известно об активных действиях террористов в районе Луганского аэропорта.

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