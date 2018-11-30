Натиск и маневр: танкисты 93-й бригады ВСУ показали, как умеют наступать, опубликованы фото

Сегодня, 04:30

Особое внимание уделялось слаженности действий подразделений танкового батальона

Facebook 93-й ОМБр ВСУ &quot;Холодный Яр&quot;
Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

93-я отдельная механизированная бригада ВСУ "Холодный Яр" (Черкассы) продолжает совершенствовать свое мастерство. После пехотинцев и противотанковых артиллерийских подразделений пришел черед показать свои навыки и умения танкистам.

Об этом пресс-служба бригады сообщает на своей странице в Facebook.

"Медведи" танкового батальона 93 бригады отрабатывали тактику наступления на врага, закрепления на занятых позициях, организации круговой обороны и отражения контратак противника.

Особое внимание уделялось слаженности действий подразделений батальона, обеспечению сочетания стремительного натиска и высокой маневренности, говорится в сообщении "холодноярцев".

Напомним, двумя неделями ранее в 93-й бригаде ВСУ показали, как уничтожают танки "врага" из огромной снайперской винтовки, т.е., 100-милиметровлй пушки МТ-12 "Рапира", которая поражает мишень с первого выстрела.

Месяцем ранее пехотинцы 93-й бригады, которых противник называет "палачами Желобка" показали, как готовятся наступать на Донбассе. "Холодноярцы" отработали ведение боя штурмовых групп пехоты в ограниченном пространстве населенных пунктов и зданий.

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление. 
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Источник:

"Сегодня"

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