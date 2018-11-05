"Палачи Желобка" показали, как готовятся наступать на Донбассе: опубликованы фото

Сегодня, 04:30

"Холодноярцы" отработали ведение боя штурмовых групп пехоты в ограниченном пространстве населенных пунктов и зданий


Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

93-я отдельная механизированная бригада ВСУ "Холодный Яр" (Черкассы) всю прошлую неделю продолжала учения своих механизированных и танковых подразделений.

Об этом пресс-служба бригады сообщает на своей странице в Facebook.

Основное внимание пехотинцы уделяли отработке действий механизированных отделений во время наступления в сопровождении боевых машин и работе с групповым оружием – станковыми гранатометами и крупнокалиберными пулеметами.

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Снайперы оттачивали навыки поражения мишеней на разных расстояниях: на малом и среднем – из полуавтоматических снайперских винтовок, на больших – из дальнобойных винтовок с продольно-скользящим затвором.

Также отрабатывалась тактика ведения боя штурмовых групп пехоты в ограниченном пространстве населенных пунктов и зданий с использованием пейнтбольного оружия, говорится в сообщении.

При этом в бригаде заинтриговали и пообещали, что будет еще интереснее. Начиная с этой недели, будут вестись тренировки механизированных взводов со стрельбой и преодолением водных преград.

Несколькими днями ранее сообщалось, как учатся наступать танкисты 93-й бригады – взломать оборону и продвинуться вперед.

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление. 

Напомним, что для бригады "холодноярцев", части которой обороняли позиции в районе трассы Р-06 "Бахмутка", противник придумал полдесятка обидных прозвищ. Враги называют их "карателями полковника Клочкова", "упырями", "отморозками", "палачами Желобка".
учения, Холодный Яр, маневры, 93 бригада

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