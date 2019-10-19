Назначен новый начальник Киберполиции

Новым начальником Киберполиции назначен Александр Гринчак / Фото: Нацполиция

Начальником департамента киберполиции назначен Александр Гринчак, а его первым заместителем стал Сергей Крапива, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Соответствующий указ был подписан главой Нацполиции Игорем Клименко, который сообщил, что в ближайшее время подразделение будет меняться и развиваться.

Новый глава Департамента киберполиции рассказал, что сейчас уже создана концепция совершенствования подразделения. Ее основой оставаться качественный подбор кадров и современный подход к работе.

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Александр Гринчак – полковник полиции. Родился 17 июля 1978 во Львовской области. В органах системы МВД работает с 1995 года.

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До назначения на нынешнюю должность возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника Департамента киберполиции.

Ранее мы писали, что по Украине идет новая кибер-напасть – аферисты массово крадут деньги с зарплатных карточек. Ради этого они используют секретные психологические приемы, а также находят дыры в системе безопасности банков и мобильных операторов.

Также мы сообщали, что работники Приднепровского управления киберполиции совместно с детективами полиции под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области разоблачила участников преступной группы, которая в похищала средства с банковских счетов граждан Украины. Обычно жертвами злоумышленников становились учителя, работники медучреждений и разнорабочие.

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