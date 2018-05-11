Не для туризма: в Минэкономики сделали заявление по новому логотипу "Ukraine NOW UA"

Туризм, как самый громкий рупор в брендинге территорий, имеет уже свой фундаментальный брендбук и айдентику, сообщил Липтуга

Министерство экономического развития и торговли не будет использовать утвержденный правительством новый бренд "Ukraine NOW UA" для популяризации Украины как туристической страны. Об этом в Facebook заявил президент Национальной туристической ассоциации Украины и советник министра экономики Иван Липтуга.

"Туризм, как самый громкий рупор в брендинге территорий, имеет уже свой фундаментальный брендбук и айдентику, принятую в 2013 году, которую используют на всех выставках на протяжении последних 5 лет. Ukraine – It’s all about U зарегистрированная торговая марка, находится на балансе и в управлении Центрального органа исполнительной власти в сфере туризма и курортов — Минэкономразвития. Он и дальше будет использоваться в целях продвижения Национального туристического продукта Украины". В 2016 запущена программа по созданию Национальной сети туристических брендов, в рамках которой брендируются области, города и отдельные туристические дестинации", – написал он.

Комментируя утвержденный на заседании правительства бренд "Ukraine NOW UA", Иван Липтуга отметил, что "в данном случае мы видим скорее дизайн, чем брендинг".

"И весь дизайн сводится к шрифтовому, а-ля хельветик, геометрическому гротеску, который сложно чем-то испортить. Другой вопрос, при чем здесь Украина, но о дизайне не спорят...", – отметил он.

При этом Иван Липтуга считает, что обсуждение в соцсетях нового бренда в ближайшее время пойдет на спад.

"Через месяц никто уже не вспомнит о новой принятой айдентике, кроме тех, на чьи плечи ляжет задача дальнейшего ее внедрения в жизнь. И только от этих людей будет зависеть насколько это жизнеспособный проект и хорош ли он!", – написал он.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил разработанный совместно с экспертной средой бренд "Ukraine NOW UA" ("Украина СЕЙЧАС"), который станет основой презентации Украины в мире. Соответствующее решение представил премьер Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

"Команда правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда "Украина сейчас". Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире", – сказал премьер.

Как известно, по оценкам консалтинговой компании Brand Finance, в 2017 году стоимость бренда "Украина" составила 68 млрд долларов.