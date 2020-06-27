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Не хотел в армию: россиянин удивил причиной незаконного пересечения границы с Украиной

27 июня, 16:44

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

19-летнего парня уже вернули на территорию России

Пограничники в Сумской области задержали россиянина, который незаконно пересек границу с Украиной. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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Инцидент произошел 26 июня, парня задержали в селе Лукашовка Великописаревского района. Нарушитель пересек российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска.

"Им оказался 19-летний житель Урала. Выясняя обстоятельства правонарушения, молодой человек объяснил правоохранителям, что он следовал в Украину с целью трудоустройства. Также признался, что не желает быть призванным на военную службу в российскую армию. Именно поэтому решил отправиться в Украину. Надеялся, что пройдет незамеченным", - написали на сайте.

За незаконное пересечение границы суд привлек иностранца к административной ответственности, также он получил запрет на въезд в Украину сроком на три года.

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Сейчас молодого россиянина принудительно вернули на территорию РФ.

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Напомним, ранее в России задержали служащего Нацгвардии, который дезертировал и сбежал на территорию страны-агрессора. В отношении бывшего нацгвардейца в РФ возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы.

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