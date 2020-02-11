Сбежал из Нацгвардии в Россию: украинцу-дезертиру грозит тюрьма в РФ

На родине мужчине грозит наказание куда более суровое

/ Фото: НАБУ

В России, где ранее задержали инспектора украинской таможни, теперь был задержан служащий Нацгвардии, который дезертировал и сбежал на территорию страны-агрессора, сообщает "Укринформ".

По данным начальника пресс-службы Восточного территориального управления Нацгвардии Украины подполковника Дмитрия Образцова, в отношении бывшего нацгвардейца в РФ возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы.

"Военнослужащий по контракту, который был задержан в России, проходит службу в воинской части 3017 и с 15 января по 29 января находился в ежегодном основном отпуске без выезда за границу. Он должен был вернуться в воинской части 30 января 2020, но не прибыл из отпуска, о чем был уведомлен военный прокурор Харьковского гарнизона и назначено служебное расследование", – сказал Образцов.

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Он добавил, что 22 января пограничная служба Федеральной службы безопасности РФ уведомила Государственную пограничную службу Украины о задержании военнослужащего, однако какие-либо удостоверяющие его личность документы не были предоставлены.

А 28 января российская сторона сообщила о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы"), за что украинцу грозит штраф либо до двух лет лишения свободы. В то же время, за дезертирство Уголовный кодекс Украины предполагает от двух до пяти лет тюрьмы.

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В Украине делом нацгвардейца занимается Государственное бюро расследований.

Напомним, ранее руководитель общественной организации "Объединение родственников политических узников Кремля" Игорь Котелянец рассказал сайту "Сегодня" о тысячах уголовных дел против украинских граждан в России.

А в сентябре прошлого года между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого Кремль вернул на родину 35 украинских граждан, включая 24 моряка ВМС, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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