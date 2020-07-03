Не коронавирус: Украине грозит эпидемия еще одной опасной инфекции

За 5 месяцев этого года только 30% детей первого года жизни получили все 3 дозы вакцины от полиомиелита

Из-за недостаточного уровня вакцинации в Украине существует высокий риск распространения полиомиелита. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

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"Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита (РКС) оценила риск передачи инфекции в случае ввоза дикого полиовируса или появления деривационного вакцинного полиовируса (cVDPV) в 41 стране региона. Риск в Украине было отнесено к категории высоких", – говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию за 5 месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

"Процент охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточен, чтобы до конца года достичь 95%", - говорится в сообщении.

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Напомним, полиомиелит – острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

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"В 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года. Такой же показатель среди детей в возрасте до 18 месяцев. Среди детей 6 лет охват составил чуть более 80%. Также более 80% детей были вакцинированы и в возрастной группе 14 лет", – сообщили в ЦОЗ.

Как отмечается, полиомиелит характеризуется поражением центральной нервной системы и возникновением паралича, может привести к смерти.

Ранее новости "Сегодня" писали, что из-за коронавируса вакцинация оказалась под угрозой в десятках стран.

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