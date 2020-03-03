Аномальная погода в Украине удерживается: впервые за 100 лет в марте не будет весенних паводков

Это при том, что синоптики обещают мало солнечных дней в марте и много осадков в виде дождей с мокрым снегом

Погодные сайты не обнадеживают наступлением ранней весны уже с начала марта. Хотя с точки зрения метеорологов, климатическая весна (по температуре) пришла в Украину на две недели раньше срока. В то же время в первых числах марта солнца будет мало, а дождей, иногда с мокрым снегом, достаточно. Такой же прогноз и у народного синоптика Леонида Горбаня.

"Настоящая весна задержится до апреля", – конкретизировал Горбань.

При этом, как утверждают гидрологи, половодья в первом весеннем месяце не будет.

"Если в марте на Черниговщине снег так и не выпадет, как было в 2010 и 2013 годах, то на реках области впервые за 140 лет наблюдений не будет выраженного весеннего паводка", – сообщил Черниговский областной центр по гидрометеорологии.

Впервые за 120 лет не ожидается наводнений и на Волыни, добавила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. Но, по ее словам, каждый третий март в Украине характеризуется большим количеством осадков, поэтому возвращение зимы еще может произойти.

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Если в марте зимних катаклизмов не случится, это означает, что весенний период на реках ожидается маловодным. Вода будет находиться в пределах русел, а летом они обмелеют еще больше. Специалисты говорят, что уровень воды опустится ниже, чем в засушливый 2015 год.

Подробнее о том, какой будет погода этой весной, читайте в материале: Дожди со снегом, маловодье и прохлада: прогноз погоды на весну

Отметим, что погода удивляла украинцев не только осенью, но и зимой – аномально теплая температура воздуха, дожди и практически без снега. Мы собрали подборку погодных рекордов осени и зимы.

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