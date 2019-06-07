Не только "Чернобыль": 3 главных фильма о катастрофе на ЧАЭС

Что еще посмотреть, если вам понравился сериал НВО

Кадр из фильма "В субботу". Фото: скрин.

Последний эпизод англо-американского сериала "Чернобыль" вышел еще 3 июня, но информационное пространство продолжает бурлить страстями. Равнодушным не остался никто, хотя у "Чернобыля" не меньше противников, чем фанатов. Ничего удивительного: "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории.

Конечно же, это не первый фильм о Чернобыльской трагедии, и даже не первый сериал. Только в Украине были сняты такие ленты, как "Аврора", "Распад", "Мотыльки", "Земля забвения" и "Брама". Чернобыльской теме был посвящен несостоявшийся проект Мирослава Слабошпицкого "Люксембург".

Но сериал НВО впервые рассказал о трагедии столь подробно. На тот случай, если вам показалось мало "Чернобыля", сайт "Сегодня" вспомнил еще три фильма, в которых кинематографисты тщательно реконструировали ту страшную ночь 26 апреля 1986 года. Отрадно, что два из этих трех фильмов – отечественного производства.

"Распад" (1990)

Первый художественный фильм о Чернобыле был снят на киностудии Довженко еще в 1989-м, а в следующем году режиссер Михаил Беликов получил "Золотую медаль" Венецианского кинофестиваля.

Фильм создан фактически по горячим следам, разве что сцены в Припяти снимали на столичной Оболони. Пуристам, которые сетовали на недостоверность деталей в сериале НВО, любопытно будет сравнить "Чернобыль" с "Распадом", где аутентично все: от лиц ушедшей эпохи до пресловутых советских калькуляторов на столах.

Большое видится на расстоянии. Распад – это глобальная метафора, которой прозорливый режиссер подводит черту под советской эпохой. Распадается не только семья главного героя-журналиста в исполнении Сергея Шакурова, распадается мир вокруг главных героев фильма. И через несколько лет этот мирок, такой привычный и понятный, окончательно рухнет.

(Любопытно, что вскоре Шакуров снимется в другом фильме распада – "Армавире" Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе, где катастрофа лайнера "Адмирал Нахимов" напрямую соотносится с развалом СССР.)

Тем удивительнее оптимистический финал "Распада": несмотря на все испытания и катастрофы, жизнь продолжается. Понятное дело, девяностые тогда и в страшном сне нельзя было представить.

Сегодня фильм Беликова не выглядит ни провинциальным, ни устаревшим. Пасхальная служба в церкви посреди ада эвакуации – одна из самых сильных сцен в "Распаде". А побочная линия с мальчиком, который остался в мертвой Припяти, чтобы не бросать облученного котенка, перевешивает сентиментальный пафос фильма Оксаны Байрак "Аврора", причем целиком.

Будет справедливо, если на волне интереса к сериалу НВО "Распад" будет заново открыт зрителями, он того стоит.

"Чернобыль. Последнее предупреждение" (1991)

"Чернобыль" не был первым опытом обращения западных кинематографистов к трагедии на ЧАЭС. (Если не считать разного рода трэш-поделки наподобие "Запретной зоны".) В 1991 году выходит телевизионный фильм "Чернобыль. Последнее предупреждение" совместного производства канала Тэда Тернера TNT и советского "Союзкиносервиса". Эту крепкую британскую постановку – даже и не скажешь, что фильм снят для телевидения, можно назвать прямым наследником сериала НВО.

"Последнее предупреждение" точно так же основано на документальных материалах: книге "Последнее предупреждение. Наследие Чернобыля" Роберта Гейла – американского доктора, который в 1986 году предложил лечить пораженных лучевой болезнью пожарных с помощью пересадки костного мозга. Забегая вперед, отметим, что его метод оказался ошибочным: ни один из пациентов американского доктора не выжил. Так что этот фильм вполне может оказаться пиаром по отбеливанию неоднозначной репутации Гейла.

Между тем, в "Последнем предупреждении" заложено то сочетание максимальной документальной достоверности и человеческих историй, которое сделало сериал НВО едва ли не главным медиа-событием последних четырех недель. И если оставить за кадром линию доктора Гейла, первые эпизоды "Чернобыля" могут показаться римейком "Последнего предупреждения".

Самого доктора играет звезда "Нового Голливуда" Джон Войт, в наших широтах более известный в качестве родителя Анджелины Джоли, а легендарного американского магната Арманда Хаммера, который спонсировал миссию Гейла – великий голливудский старец Джейсон Робардс ("Однажды на диком Западе"). Отдельные ляпы, наподобие типично средиземноморской физиономии советского пожарного (Винсент Риотта) общей картины не портят: достойное кино.

"В субботу" (2011)

Уже упоминавшийся в связи с фильмом "Армавир" Александр Миндадзе, несмотря на почтенный 70-летний возраст, сейчас один из самых интересных российских постановщиков. Главная тема его фильмов, еще со времен сотрудничества с Вадимом Абдрашитовым – как ломаются жизни маленьких людей, оказавшихся в эпицентре катастрофы. Неважно, что это: затонувший лайнер, рухнувший самолет, хрупкий мир после войны в одной из республик Кавказа или чернобыльская катастрофа.

"В субботу" – чудовищно недооцененный фильм: всего 5,5 баллов из 10 на портале imdb. Как, впрочем, и остальные фильмы Миндадзе, которые отличает новаторская драматургия и усложненный киноязык. Что поделать, большинство зрителей предпочитает более однозначные и прямолинейные истории.

А история мелкого комсомольского начальника, который узнал страшную тайну о катастрофе на ЧАЭС и в следующие сутки мечется по Припяти в попытках покинуть город, может вызвать раздражение. На первый взгляд, здесь нет ни героев, ни самой истории – только стремительный поток жизни на фоне опасности. Причем опасности настолько неправдоподобной, что в нее непросто поверить: как остроумно отметил кто-то из кинокритиков, фильм "В субботу" снят с точки зрения смерти.

И, что ценно, в копродукции с отечественными кинематографистами. Картину снимали в небольшом городке Светлодарск Донецкой области, который через четыре года оказался фактически на линии фронта. Давно замечено, что иногда кинематограф довольно-таки причудливо рифмуется с реальностью.

Напомним, бум из-за сериала "Чернобыль" привел к тому, что в зону отчуждения хлынули иностранные туристы.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как сериал "Чернобыль" стал мировым рекордсменом по просмотрам.

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