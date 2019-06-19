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Не верю: соцсети обсуждают гибель нардепа Тымчука

19 июня, 14:03

Смерть известного депутата стала одной из главных тем украинских пользователей интернета

Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук. Фото: Facebook

Трагическая гибель народного депутата, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, который, по предварительным данным застрелился во время чистки наградного оружия, стало самым обсуждаемым событием среди украинских пользователей социальных сетей.

Стоит напомнить, что Тымчук – полковник Вооруженных сил Украины в запасе и стал известен благодаря активному освещению российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Он проходил службу в войсках ПВО, а позже работал в штабе Нацгвардии, а с 2000 по 2012 год занимал различные должности в структурных подразделениях Минобороны. Во время служебных командировок посетил украинские контингенты в Ираке, Ливане и Косово.

Напомним, это не первая смерть высокопоставленного украинского военного. Так,  31 марта 2017 года в Центральном районе Мариуполя взорвался автомобиль, в результате чего погиб его водитель. Им оказался сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш.

27 июня 2017 года в Киеве на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес". Осколки при взрыве разлетелись в радиусе около 100 метров и повредили другие авто. Оказалось, что погиб сотрудник ГУР Минобороны Максим Шаповал.

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Тег соцсети, социальные сети, Тымчук

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