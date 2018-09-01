Неиспользованные дни отпуска: юрист рассказал, что с ними можно сделать

Лето подходит к концу, а многие в отпуске так и не побывали: видели море только на фотографиях коллег в соцсетях и грустно подсчитывали, который сезон подряд полноценно не отдыхают. В современных компаниях сотрудников редко отпускают больше чем на 7—14 дней за раз, и за несколько лет у некоторых накапливается по 60—80 дней неиспользованного отпуска. Нет повода для печали: наши эксперты — Людмила Горовая, директор по управлению персоналом ГК "Агропросперис", и Виктория Тюрина, экс-директор компании Golden Tile Ceramic Group, — рассказывают, как можно конвертировать сэкономленный от­­пуск в деньги или использовать на другом рабочем месте. Например, если была реорганизация и вас просили писать заявления на увольнение и прием, хотя место работы физически не поменялось, отгулять отпуск не выйдет — дадут наличными.

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7 вопросов о неиспользованном отпуске

1. Сколько максимум дней можно скопить?

Компенсация не имеет срока давности. Оплатить обязаны неиспользованные дни за все периоды, и ограничений по количеству накопленных дней нет — хоть 150. Ежегодные основные и дополнительные виды отпуска не сгорают, исключение — так называемый "чернобыльский" и военный отпуск.

2. Какие виды отпусков компенсируются?

Их много. Например, творческие и в связи с учебой, социальные. Но вернут деньгами только за неиспользованный ежегодный, дополнительные дни за работу с вредными и тяжелыми условиями труда и за особенный его характер (плюс 8—10 дней к основному). А еще — социальный 10-дневный отпуск, на который имеет право мама двух или более детей в возрасте до 15 лет, ребенка с ограниченными возможностями, или женщина, усыновившая ребенка, воспитывающая его без участия отца. Такой же отпуск полагается и папе, воспитывающему ребенка (ребенка с ограниченными возможностями подгруппы А 1 группы) без матери, опекуну и приемному родителю инвалида детства. Денежная компенсация за эти неиспользованные 10 дней рассчитывается, исходя из полной продолжительности отпуска (так как его дают независимо от отработанного времени в течение года). Отказать в компенсации не имеют права.

3. Сохраняется ли отпуск при переводе в другую компанию?

Если две компании договорились о переводе специалиста, он может отгулять отпуск на старом месте до перевода или после, на новом. Или деньги взамен отпуска перечислят на счет нового места работы. В таком случае ежегодный отпуск на этом предприятии можно будет взять еще до того, как отработали 6 месяцев. Например, с прошлой работы зависло 10 дней отпуска. Значит, у вас как бы есть уже в кармане 5 месяцев стажа (1 месяц = 2 дням отпуска), и свои законные ежегодные 24 дня можете взять уже через месяц работы в новой компании.

Правило компенсации по переведению не распространяется на "родительские" дополнительные 10 дней: этой категории компенсируют отпуск только при увольнении. Компании, принимающие людей по переводу, любят, когда сотрудники забирают отпуск деньгами и приходят "обнулившимися": раз их перевели, значит, остро нуждались в услугах, а не в еще одном отпускнике.

4. Кому могут компенсировать деньгами?

Тем, кто уволился, перевелся на другое предприятие, пожелал заменить ежегодный отпуск денежной компенсацией и родственникам умершего работника. Но выплата по желанию сотрудника возможна исключительно в случае, когда он фактически использовал не менее 24 дней своего отпуска. Если есть право на дополнительный отпуск, но человек отгулял свои 24 за календарный год и больше не хочет — оставшуюся разницу может попросить конвертировать в наличные. Несовершеннолетним такая замена не разрешена (а им полагается не менее 31 дня отпуска в год).

5. Как компенсацию рассчитывают, по какому "тарифу"? Как ее получить?

Компенсация отпуска — это та же зарплата. Из нее вычтут военный сбор, единый социальный взнос и подоходный налог. Базой служит среднеарифметическая зарплата за год. Надо просто написать заявление о выплате компенсации: это может сделать сам сотрудник или его наследник. Документ пишется в произвольной форме, но обязательно надо указать основания для получения компенсации (увольнение, перевод, замена по желанию, смерть работника). И все, ждите денег.

6. Неиспользованный отпуск — это невыгодно сотруднику или компании?

Обычно компания не в восторге от таких долгов, потому что с повышением зарплаты возрастает стоимость отпускного дня. А для оплаты отпуска берется среднемесячная зарплата за последний рабочий год. Также непредоставление работнику ежегодного отпуска — нарушение закона о труде, и речь может идти о штрафных санкциях по ст. 265 КзоТ. А это штраф в размере одной минимальной зарплаты (на сегодня — 3723 грн).

7. А как же внештатники и работающие по договору подряда?

На компенсацию могут рассчитывать только те, кто в штате. Предоставляющие услуги по договору подряда не являются сотрудниками компании и не пользуются правом на отпуск вообще. В то время как даже "полставочники" считаются штатными и получают отпуск в полном объеме.

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Сколько дают отдыхать иностранцам

В странах Европы количество дней отпуска, как правило, зависит от продолжительности рабочей недели или стажа. Так, греки при пятидневной рабочей неделе могут отдыхать 20 дней в году, при шестидневной — 24. А финны, отработав на предприятии менее года, за каждый месяц получают два дня отпуска. Как только стаж переваливает за 12 месяцев — два с половиной, и годовой отпуск возрастает с 24 до 30 дней.

У испанцев отпуск длится 22 дня, а компенсировать его деньгами или копить запрещено: не использовал за год — сгорает. В Великобритании официально — 28 отпускных дней в году и восемь выходных в честь государственных праздников. Каждая компания сама решает, включить эти восемь дней в счет ежегодного отпуска или же дать сотрудникам гулять 36 дней. Аргентинцам положено всего 10 дней (но там куча праздников с переносами выходных на понедельник), а японцам — 18. Но в этой стране отдыхать считается признаком дурного тона, и редкий японец позволяет себе отгулять больше чем 6—9 дней за год. В Южной Корее — 15 дней, но если сотрудник болеет, ему разрешается пропустить всего один рабочий день в месяц, и то в счет этого самого отпуска.

Не могут позволить себе долгие каникулы и израильтяне: только недавно к 10 оплачиваемым дням отпуска добавили еще два. На них теперь могут рассчитывать сотрудники, отработавшие в компании на пятидневке не менее пяти лет. При шестидневной рабочей неделе и стаже работы менее пяти лет продолжительность отпуска составит 16 дней. У китайца в первые 10 лет работы отпуск — всего пять дней за год! Потом увеличивается до 10, а за 20 лет стажа дадут целых 15. В Индии продолжительность отпуска в каждом штате своя. Но для госслужащего, например, не проблема накопить 60—70 дней отпуска и взять их одним куском.