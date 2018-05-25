Немножко дождей и лето по графику: как изменится погода к концу месяца

Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие пять дней, где ждать дождей, а где будет сухо и солнечно

По прогнозам украинского Гидрометцентра, в ближайшие пять дней погода "возьмет курс" на лето, хотя в некоторых регионах страны все же ожидаются дожди с грозами. Но уже к 29 мая на всей территории страны будет жарко и сухо.

В пятницу, 25 мая, на севере, в центре и на юге Украины будет тепло, сухо и солнечно. А дождливая погода разделиться на запад и восток страны. Воздуха прогреется практически равномерно: во всех областях от +24 до +26 градусов, на юге страны до +28.

В субботу, 26 мая, в Украину придет небольшое похолодание. Температура воздуха опустится на 4-6 градусов. И там, где еще в пятницу было +27, в субботу прогнозируют лишь 21-22 тепла. Грозы и тепло останутся в западных и южных регионах страны.

В воскресенье, 27 мая, погода в Украине будет схожей с предыдущим днем. Будет не слишком жарко, но сухо и солнечно с переменной облачностью. Воздух прогреется до +20-23 градусов. На западе страны прогнозируют грозы и до +25 тепла.

Уже в понедельник, 28 мая, в Украину вернется тепло. По всей территории страны будет сухо и солнечно, а воздух прогреется до +24-26 градусов. На юге и в Закарпатье до +27. В Закарпатье возможны грозы.

Во вторник, 29 мая, весна начнет "прощание" и в Украине придет по-летнему сухая и жаркая погода. Температура воздуха во всех регионах будет составлять +25-28 градусов. Дождей не предвидится.

Народный прогноз погоды

25 мая почитается память святителя Епифания, архиепископа Кипрского. Епифаний известен как выдающийся церковный учитель и чудотворец. В старину приметили, если на Епифана утро в красном кафтане (красное небо во время восхода солнца), то и лето будет сухим, предвещавшим пожары.

26 мая отмечается день памяти мученицы Лукерьи-Комарницы. Хотя ассоциация с этими насекомыми у нас не совсем приятная, они предвещали летом ягодное изобилие. В старину говорили: "Много комаров – готовь по ягоды коробов, много мошек – готовь по грибы лукошек". Если в этот день ласточки летают низко, в скором следует ожидать дождя.

27 мая почитается память святого мученика Исидора. В прежние времена этого дня ожидали, как окончания всяких холодов: "На Сидора отойдут все сиверы (холода)". Но если день все же был холодным, то следовало ожидать такого же лета: "На Сидора сиверко (северный ветер), и все лето таково". В день Исидора прилетают стрижи и ласточки, приносят тепло.

28 мая отмечается день памяти Пахомия Великого, который имел дар чудотворца и исцеления от болезней. В народе это день называли Пахомием теплым, или Пахомом Бокогреем: "Пришел Пахом – запахло теплом". Как правило, этот день всегда бывал теплым и указывал на то, что наступающее лето тоже будет теплым.

29 мая почитается память преподобного Феодора Освященного, который прославился святостью жизни и обильным даром чудотворения. В народе его называли Федор Житник, поскольку 29 мая считался последним сроком для посева яровых. Если на Федора зацвела рябина, значит погода будет теплой, пишет сайт "Синоптик".