Необходимые прививки: зачем нужны и почему без них детей не пустят в садики

Дети, которые не получили обязательные прививки, не смогут посещать садики и школы

Минздрав утвердил важное новшество по вакцинам. Фото: Минздрав

Прививки и их необходимость в Украине всегда вызывают массу обсуждений в обществе. Кто-то считает, что детей нужно обязательно прививать, другие же становятся ярыми противниками вакцинации и верят, что от прививок один только вред. Но в последнее время все же большинство людей отдает предпочтение тому, чтобы прививаться самостоятельно и прививать своих детей. Правда, есть и исключения.

Если вспомнить, то еще в июне 2016 г. одна гражданка обратилась в суд в Хмельницкой области с требованием, чтобы ее непривитому ребенку не препятствовали в получении дошкольного образования. Попросту говоря – дали спокойно ходить в детский сад. История длилась не один год, и если в начале требование матери суд удовлетворил, то чуть позже непосредственно само дошкольное образовательное учреждение подало апелляцию, которую тоже удовлетворили.

И вот дело дошло до Верховного суда Украины, который окончательно постановил, что ребенок без обязательных прививок не может посещать садик.

В Минздраве считают, что нельзя противопоставлять индивидуальное право отказаться от прививки и безопасность других детей. В то же время многие родители возмутились, что такие запреты нарушают право их детей на образование, а в социальных сетях на эту тему то и дело разгораются нешуточные баталии, в которых больше всего обвинений перепадает Министерству здравоохранения.

Сайт "Сегодня" решил разобраться, действительно ли такое решение Верховного суда можно назвать неконституционным, почему важны прививки и какими могут быть последствия того, что дети без прививок будут посещать учебные заведения.

Конституционно ли?

Мы расспросили юристов о том, можно ли считать такой запрет незаконным и нарушает ли он конституционные права людей. Наталья Ляшенко, юристка ЮКК "Де-Юре" рассказала в комментарии сайту "Сегодня", что конституционное право на образование никоим образом не нарушено, т.к. согласно статье 9 Закона Украины "О дошкольном образовании", дети могут получать дошкольное образование не только в учреждениях дошкольного образования, но и в семье, и с помощью репетиторов, а посещение детского сада – это всего лишь одна из форм получения дошкольного образования.

"Сложно не согласиться с утверждением суда о том, что задачей государства является обеспечение соблюдения оптимального баланса между реализацией права ребенка на дошкольное образование и интересами других детей, которые заключаются в данном случае в обеспечении их безопасности и здоровья. Отдельно хотелось бы отметить, что громкие заявления о нарушении нормы Конституции относительно права на образование старательно обходят вниманием другую норму Конституции – о том, что жизнь и здоровье человека являются наивысшей социальной ценностью, а именно на защиту жизни и здоровья детей направлены ограничения посещения детских учреждений невакцинированными детьми", – отметила Наталья Ляшенко.

В свою очередь, адвокат ЮК "RIYAKO&PARTNERS" Николай Максимов рассказал, что 17 апреля 2019 года Верховным судом принято Постановление, согласно которому право каждого ребенка на дошкольное образование прямо связано с обязанностью родителей сделать такому ребенку соответствующую, предусмотренную законодательством Украины, вакцинацию.

"Отметим, что, согласно части первой статьи 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", предусмотрено, что профилактические прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза являются обязательными и включаются в календарь прививок", – прокомментировал Максимов.

Также стоит отметить, что сейчас решение о том, пускать ли невакцинированного ребенка в сад, или нет – не принимают непосредственно сами садики, т.к. запрет установлен на законодательном уровне, а администрации дошкольных учреждений просто исполняют норму закона. Также закон распространяется и на другие детские учреждение, например, школы.

"Согласно статье 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных заболеваний", проведение ребенку прививок согласно календарю прививок является основанием для выдачи медицинской справки, необходимой для приема в воспитательные, учебные, оздоровительные и другие детские учреждения. Детям, которые не получили профилактические прививки согласно календарю, посещение детских учреждений не разрешается, кроме случаев, предусмотренных законом", – подытожила Ляшенко.

Зачем нужны вакцины и в чем опасность непривитых детей?

В Украине продолжается вспышка кори, а в СМИ периодически возникает информация о приближающейся эпидемии скарлатины. Таким заболеваниям дети подвержены сильнее других, да еще и те дети, которые постоянно находятся в тесном контакте с большой группой людей – в садиках, школах, на различных секциях.

И именно для этого нужны вакцины, которые бы защитили детей и выработали у них иммунитет. Врачи в комментариях сайту "Сегодня" еще раньше рассказывали, что вакцина работает тогда, когда все привиты, а когда один привит, а другие – нет, то вакцина не поможет.

Екатерина Булавинова, медицинский эксперт ЮНИСЕФ в Украине рассказала, что, когда дети не привиты, и их жизнь, и безопасность остальных под угрозой. Ребенок, не получивший прививку, подвергается риску заболеть и получить осложнения, а заболевший ребенок может заразить окружающих, например, других детей в детском коллективе, воспитателей, учителей, персонал детского сада или школы.

"Очень важно, чтобы как можно больше людей были привиты от инфекционных заболеваний. Если как минимум 95% людей будут привиты, к примеру, от кори – инфекция не будет распространяться. Это защитит не только привитого, но и тех, кому нельзя проводить вакцинацию из-за временных или постоянных противопоказаний, а также тех, кто, возможно, не ответил на прививку. При снижении коллективного иммунитета уровень заболеваемости инфекциями, против которых проводится вакцинация, возрастает. Давно забытые инфекции могут вернуться", – говорит Булавинова.

Она также добавляет, что есть болезни, против которых коллективного иммунитета нет, например, столбняк, которым ребенок может заразиться через загрязненную почву, если та попадет в раны, или через зараженные предметы, например, гвоздь в земле. От них защищает только индивидуальный иммунитет, сформированный благодаря вакцинации.

Светлана Козлова, педиатр, заведующая отделением педиатрии Медицинского дома Odrex рассказала сайту "Сегодня", что для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, охват прививками в возрастных группах детей до 3-х лет должен быть 95%, в старших возрастных группах – 97-98%. Это нормативные, научно подтвержденные показатели, а, к примеру, натуральную оспу удалось ликвидировать лишь при охвате 99% населения прививками.

К слову, привитые дети также могут болеть, но тогда болезнь переносится намного легче.

"Что касается привитых деток, то вероятность заразиться у них есть, но заболевание переносится легче и без осложнений. Конечно, если привитый ребенок заболеет, ответственным родителям, которые своевременно делали необходимые прививки, это не понравится. Это влечет за собой больничный лист, а также угрозу заболевания других членов семьи, в том числе и деток до 1 года, которые еще не получили все необходимые прививки (напомню, прививку от кори ребенок получает в 1 год)", – рассказала Козлова.

Какие нужны прививки и когда их делают

Согласно календарю профилактических прививок, в Украине ребенок получает защиту от 10 инфекций: гепатита В, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, паротита (свинки).

В ЮНИСЕФ пояснили, что необходимые для ребенка прививки против этих заболеваний проводятся бесплатно с помощью вакцин, которые по заказу МОЗ за счет государственного бюджета закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"Для создания защиты против каждого инфекционного заболевания разработана соответствующая схема вакцинации. Календарь прививок определяет оптимальное время введения вакцин для эффективной защиты детей от инфекционных болезней, поэтому чрезвычайно важно, чтобы ребенок получал свои прививки вовремя", – отметила Булавинова.

Эксперт также рассказала, что первичная вакцинация против большинства инфекций проводится в возрасте до полутора лет. Ребенка желательно защитить от инфекций до того, как он начнет активно контактировать с другими детьми в детском саду или на детской площадке.

Даст ли такой запрет результаты

Обязательная вакцинация для допуска детей в учебные заведения – это нормальная мировая практика. Так, Николай Максимов отметил, что подобная практика есть во многих странах.

"Аналогичная законодательная и судебная практика существует практически во всех Западноевропейских странах и Соединенных Штатах Америки. Благодаря этому в указанных государствах уровень заболеваемости смертельными инфекционными заболеваниями сведен практически к нулю", – говорит Максимов.

В некоторых странах введена ответственность для родителей, которые не вакцинирует детей, и даже штрафы. Но юристка Наталья Ляшенко, в свою очередь добавляет, что в Украине введение штрафных санкций невозможно.

"Если у администрации детского сада есть основания не допустить ребенка к посещению, то она должна поступить именно так. Допуск к посещению и последующий штраф не способствует достижению цели ограничений посещения детского учреждения – защитить жизнь и здоровье детей", – поясняет Ляшенко.

Ирина Сысоенко, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, отметила, что такой запрет на посещение невакцинированными детьми учебных заведений будет выступать скорее раздражителем, нежели эффективным решением проблемы.

"Проблема прививок детям лежит в плоскости доверия родителей к вакцинам, которые поставляются в Украину. К сожалению, очень часто поставки вакцин сопровождаются скандалами, связанными с их качеством. Например, это поставки тех препаратов, которые в развитых странах решили утилизировать, или производители не имеющие доверия на Западе. Как только в Украину начнут поставлять вакцины, которыми прививают детей в развитых странах, проблема прививок исчезнет сама собой", – комментирует ситуацию нардеп.

Действительно, доверие населения к качеству прививок оставляет желать лучшего. Виктор Сердюк, президент Совета защиты прав и безопасности пациентов высказался, что в том случае, если родители не против вакцинировать своего ребенка, но сомневаются в качестве этих вакцин, то эти сомнения должны либо развеять, либо подтвердить специалисты.

"Медицинская помощь – это люди, а без доверия не бывает медицины. Даже в таком простом случае, как вакцинация. Обязанность государства – обеспечить доверие. Так делают во всех цивилизованных странах: внедряя безусловное возмещение вреда в том случае, когда вред хотя бы малейшим образом связан, даже во времени, с вакцинацией", – добавил он.

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