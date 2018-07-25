Неожиданный результат: польский эксперт похвалил медреформу в Украине

Вчера, 12:15

По мнению Ежи Миллера, украинские врачи берут проведение реформы в свои руки и хотят быть первыми

Фото: AFP
Фото: AFP

Медреформа в Украине дала неожиданный положительный результат, который в первую очередь связан со стремлением врачей принимать в ней участие. Но не во всех областях реформа проходит гладко. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал Ежи Миллер, польский политик, эксперт Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR), отвечающий за направление медицинской реформы.

"Я думал, будет хуже. Я предполагал, что врача выберут 2-3% украинцев, а в некоторых областях уже больше 30%. Не думал, что так будет. Для меня это хороший и неожиданный результат. Я был на одной встрече, где было около 60 врачей. Они такие оптимисты, я думал, они все будут оглядываться на соседа и тянуть с реформой. Но наоборот, врачи хотят быть первыми, они берут реформу в свои руки. Это тоже для меня показатель хорошего начала. Но есть несколько мест в Украине, где реформа тормозит. Есть такая область, где никто не подписал договор (Сумская область. – Ред.). Что там? Другие законы? Нет, тоже самое, такие же условия. Значит, кто-то там тормозит", – отметил Миллер.

Напомним, Ежи Миллер также подчеркивал, что закрывать больницы из-за медреформы не будут, а будут сокращаться койко-места, поскольку деньги выделяются на пациентов, а не на содержание койко-мест.

Напомним, медреформа в Украине заработает поэтапно. Сначала в Украине перестроят первичную медпомощь – оплату работы терапевтов, педиатров и семейных врачей. В 2019-2020 реформируют специализированную медпомощь. При этом в медицине появится понятие государственной программы медобслуживания.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Я думал, будет хуже": интервью с советником украинских властей Ежи Миллером о медреформе".

 

 
Миллер, врачи, медпомощь, медреформа, в украине

Вы сейчас просматриваете новость "Неожиданный результат: польский эксперт похвалил медреформу в Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: А. Бойко

Каждому украинцу по доктору: что делать, если врачей не хватает

8 Июля, 07:51

Три месяца назад украинцы начали подписывать договоры с врачами. Но в некоторых городах найти врача уже невозможно

Украина

Медицину в селе компьютеризируют. Фото: press.lv

Какой будет медицина в селе: к врачу четыре раза в год и консультации по интернету

8 Апреля, 07:56

Государство должно оплатить ремонт, расширение сельских медучреждений, купить медоборудование и компьютеры
Загрузка...

Украина

Врач на три года: медиков обяжут получать лицензии

21 Июня, 06:51

Доктор может остаться "без халата" из-за жалоб пациентов, но появится личная ответственность

Украина

Украинцам утвердили тарифы на лечение - 370 грн в год

1 Мая, 04:48

Кабмин озвучил расценки на первичную госпомощь. Эксперты: хватит только на минимум
Загрузка...