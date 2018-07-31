Непогода в Украине оставила без света 143 населенных пункта

Сегодня, 08:50

Больше всего от удара стихии пострадали Львовская и Тернопольская области

Фото: Facebook
Фото: Facebook

После удара непогоды 30-31 июля без электричества остались 143 населенных пункта в шести областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"30-31 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 143 населенных пункта в 6 областях", – говорится в сообщении.

Так, в Тернопольской области без света остались 58 населенных пунктов, во Львовской – 46, в Хмельницкой и Житомирской – по 15, в Черновицкой – 8, и один – в Запорожской области.

Кроме того, сильный ветер в Житомирской области повредил крыши 41 жилого дома. Десятки деревьев сильным ветром были повалены в Житомирской и Хмельницкой областях.

Напомним, недавно  сильный ливень с градом прошел на Закарпатье. В некоторых районах и Ужгороде выпал сильный ливень с градом величиной с грецкий орех. 

Также от стихии пострадали и Черновцы – на город обрушился град и сильная гроза. Непогода бушевала меньше часа, но в соцсетях появилось множество фото с градинками, размером с крупную вишню, а также с затопленных улиц. При этом в некоторых районах города царила жара.

Кроме того, мы писали о том, как в центре Львова прошла мощная гроза с градом. В результате город за очень короткое время превратился в настоящую Венецию.
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