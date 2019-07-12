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Непробиваемые и с качественной "начинкой": КрАЗ продал свои броневики в Африку (фото)

12 июля, 19:46

Автомобили были созданы на основе шасси вездехода КрАЗ-5233

Украинское автостроительное предприятие "АвтоКрАЗ" поставило за границу бронированных автомобилей КрАЗ-Шрек-М.

Как сообщили в пресс-службе компании, данные машины отличаются высокой проходимостью и предназначены для исследования опасных участков, поиска и обезвреживания взрывных устройств.

КрАЗ-Шрек-М оснащены краном-манипулятором для разминирования, который управляется изнутри броневика, монитором для отображения операции по разминированию, а также система по разминированию из высококачественной камеры, специального светового оборудования и захватного устройства.

"Бронирование автомобиля обеспечивает защиту от поражения стрелковым оружием и осколками гранат, подрыва мин и соответствует уровню баллистической защиты STANAG 4569 level2; противоминной защиты – STANAG 4569 level 2a, 2b", – отметили в "АвтоКрАЗ".

Автомобиль оснащен 380-сильным двигателем, 9-ступенчатой КЗП. Построен он был на основе шасси вездехода КрАЗ-5233.

Отмечается, что броневики продали одному из африканских государств.

Напомним, "АвтоКрАЗ" отметил в этом году свое 60-летие. Подробнее о достижениях предприятия вы можете узнать в видеосюжете:

Мы также писали, что в прошлом году студент из Запорожья Владимир Коваль представил концепт украинского внедорожника КрАЗ Modular в трех версиях - для любителей активного отдыха, эвакуатор и легкий бронеавтомобиль.

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Тег экспорт, броневик, разминирование, краз, АвтоКрАЗ, автомобилестроение

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