Непродление Договора о дружбе с РФ: выяснилось, что раньше тормозило Украину

Непродление Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией по инициативе Киева является логичным и оправданным решением с учетом того, что помимо военной агрессии РФ против украинской стороны Москва продолжает экономическое и дипломатическое давление.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Было принято абсолютно правильное решение о непродлении этого договора. Причем мы именно не продолжаем его действие, а не разрываем. Исходя из того, что Россия захватила украинский Крым, оккупировала часть территории Донбасса, осуществила акт агрессии против Украины, чем первой нарушила нормы международного права, непродление этого договора является абсолютно верным шагом", – отметил он.

Как пояснил эксперт, задержка со стороны Киева относительно непродления договора с РФ была связана с тем, что этот документ был зарегистрирован в Секретариате ООН, то есть он имеет статус международного соглашения, а также является актом права для двух стран. И оба подписанта должны руководствоваться нормами этого договора.

"Однако мы видим, что Россия этим правом пренебрегла. И поэтому какое-то еще время продолжать соглашение, еще при этом называя его о дружбе (если ее нет), это было бы чем-то из области шизофрении. Те, кто говорят, что непродление договора будет преградой для Украины в международных судах, то это не соответствует действительности. Россия уже нарушила такие обязательства, как невмешательство во внутренние дела, запрет агрессии, нерушимость границ, а также не выполнила большого количества резолюций ООН и других международных организаций. Если РФ вернет Крым, уйдет с Донбасса, прекратит агрессивную политику в отношении Украины, тогда и можно будет говорить о заключении каких-то новых соглашений. Но очевидно, что сейчас продолжать Большой договор было бы неправильным", – подчеркнул Мусиенко.

Эксперт также добавил, что реакция официальной Москвы на шаг Киева по непродлению договора является лицемерной и не искренней.

"Россия первой начала экономическую, политическую и дипломатическую войну. Они совсем не выполняли нормы этого договора. И это при том, что РФ развязала также горячую войну против Украины. Поэтому отсюда и ее лицемерие и лукавство", – резюмировал он.

Как сообщалось, ранее правительство отреагировало на доставку официальной ноты о непродлении Большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, выразив сожаление по этому поводу.

Напомним, что ноту внешнеполитическому ведомству России накануне доставил временный поверенный в делах Украины.

Кроме того, мы также публиковали мнение интеллектуалов насчет денонсации другого договора между Украиной и РФ - о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 4 декабря 2003 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. Большой договор), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.