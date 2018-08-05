Несут на крыльях победу: сегодня Воздушные силы ВСУ отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня, 08:35

Никто, кроме авиации, не способен был выполнить важнейшую для государства миссию, говорит министр обороны

Фото: facebook.com/299brigade
Фото: facebook.com/299brigade

Сегодня, 5 августа, военные летчики Украины и все, кто соединил свою судьбу с Воздушными силами ВСУ, отмечают свой профессиональный праздник.

Об этом министр обороны Степан Полторак сообщает на своей странице в Facebook.

"Я благодарен военнослужащим Воздушных Сил за проявленное при выполнении боевых задач мужество и решительность, за те колоссальные нагрузки и риски, которые им приходилось и приходится выдерживать и преодолевать. Но никто, кроме вас, не способен выполнить эту важнейшую для безопасности государства миссию.

Я горжусь нашими опытными пилотами, ветеранами – вы лучший пример для подражания молодому поколению защитников украинского воздушного пространства, которых мы сейчас готовим.

Светлая память военнослужащим Воздушных сил, погибших в борьбе за мирное будущее Украины!

Желаю всем защитникам украинского неба успехов в их благородном деле, удачных возвращений после каждого взлета, а их семьям – мира и благополучия!

Несите на своих крыльях украинскую победу!

Слава Украине!

Слава Воздушным Силам Вооруженных Сил Украины!", – написал министр.

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Несколькими днями ранее сообщалось, что в Украине модернизировали боевые истребители МиГ-29. Теперь наши летчики смогут обнаруживать воздушные цели на еще большем расстоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что самые страшные потери авиации за время боевых действий на Донбассе Воздушные силы ВСУ понесли на начальном этапе Антитеррористической операции.
авиация, ВСУ, Полторак, истребители, штурмовик

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"Сегодня"

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