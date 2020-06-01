Неутихающие дожди и ослабление карантина: что изменится для украинцев в июне

Эксперты говорят, что доллар в июне будет стабильным, но это затишье перед бурей

Начало лета пришло в Украину вместе со смягчением карантина и стабильным курсом доллара. Так, уже с 1 июня пустили первые пассажирские поезда, также в июне возобновит работу междугородний транспорт, начнут внутренние и международные авиаперевозки. Сайт "Сегодня" рассказывает, чего ждать украинцам в июне.

Курс доллара

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер отмечает, что в мае гривня пыталась расти, но безрезультатно: по итогам месяца курс вновь вернулся к отметкам апреля — 27 грн за доллар.

"В условиях сохраняющегося спроса на иностранную валюту гривня вполне может подешеветь до уровня 27,10-27,20 за доллар. Серьезные поводы для восстановления национальной валюты отсутствуют, а значит, если у людей присутствует потребность в обменных операциях, то их можно начать уже сейчас. Шансов на укрепление курса до уровня в 26,50 за доллар (середина мая) в данный момент почти нет", — говорит Родлер.

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Эксперт добавил, что в данный момент наметилась тенденция на повсеместное смягчение карантинных мер и возобновление бизнес-активности, но риски второй волны коронавируса и очередных "локдаунов" крайне велики. Серьезные опасения вызывают также темпы восстановления Китая — главного драйвера мирового ВВП. Китайское правительство отказалось предоставлять свои прогнозы касательно роста экономики в 2020 году, что было крайне негативно воспринято участниками рынка.

"В июне инвесторы будут крайне внимательно следить за макростатистикой и пытаться оценить последствия карантинных мер для глобальной экономики. Учитывая, что основные ограничения в большинстве стран были введены в конце марта, статистика за второй квартал должна оказаться гораздо хуже, чем за первые три месяца 2020 года. Кроме того, отношения между КНР и США могут значительно ухудшиться, что способно привести к новой панике на финансовых рынках и усилить давление на гривню. Потенциальными триггерами падения могут стать отключение КНР от американского рынка капитала и новые торговые ограничения на китайских экспорт", — добавил Родлер.

Аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак прогнозирует, что в июне средний курс продажи наличного доллара и евро на территории Украины сохранится стабильным в диапазоне 26,5-26,8 грн и 29-29,5 грн соответственно.

"Причины уверенного положения гривни заключаются в существующих договоренностях с кредиторами (речь идет об МВФ), готовности НБУ поддерживать валютный рынок интервенциями, отсутствием политических потрясений непосредственно в стране, отсутствии спроса на валюту в сезон отпусков в этом году на фоне распространения коронавируса и подготовке к осеннему периоду, когда валютный рынок будет ждать массу информационных потрясений. Можно сказать, что июнь станет периодом затишья перед бурей", — говорит Орыщак.

Он также добавил, что населению стоит готовиться к приобретению иностранной валюты, как защите от инфляции и девальвации, заранее. То есть личную программу накоплений стоит активировать не в момент, когда гривня падает, а в период затишья. Соответственно, если гривня будет стабильной на протяжении июня, можно использовать это время для постепенной конвертации в доллары и евро.

"Но, как всегда, полноценный переход от гривневых накоплений в иностранную валюту не является разумным. В финансовом мире всегда есть место для форс-мажоров. Если рассматривать максимальную планку падения гривни в 2020 году, то по отношению к доллару США отметка в 30 гривен выглядит вполне реалистичной. Ждать пиковые вспышки падения стоит в моменты выплат госдолга Украины", — подытожил эксперт.

Смягчение карантина

Карантин в Украине продлили до 22 июня, но с определенными смягчениями. Так, очередные послабления начались с 1 июня – запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автомобильным транспортом. Помимо этого, открываются бассейны, тренажерные залы и автошколы.

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С 10 июня хотят возобновить полноценную работу ресторанов и кафе, а уже с 15 июня в стране планируют восстановить внутренние и международные авиаперевозки. Поэтому, если в июне не будет новых вспышек заболевания, в Украине снимут почти все карантинные ограничения.

Дополнительные выходные

В июне украинцев ждет два дополнительных выходных. Так, длинные выходные будут с 6 по 8 июня включительно, т.к. в воскресенье, 7 июня, в стране отмечается Троица.

Дополнительный выходной предусмотрен и на День Конституции Украины — 28 июня. Так как праздник приходится на воскресенье, выходной день переносится на понедельник, и украинцы смогут отдыхать с 26 по 28 июня.

Видеофиксация нарушений на дорогах

Из-за карантина запуск системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, которая должна была заработать с 1 мая 2020 года, перенесли на 1 июня.

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Так, на дорогах Киевской области установлено 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ). Еще 20 камер – в столице. До конца года запланировано приобрести еще 220 таких комплексов автоматической фиксации.

Призыв в армию

В июне-июле в армию заберут 500 офицеров запаса. Призывники сначала пройдут курс теории, затем отправятся в воинские части. Министр обороны подписал указ о призыве офицерского состава на военную службу. Отмечается, что набирать в армию будут 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу.

Погода в июне

Весна в Украине выдалась прохладной и дождливой. Согласно прогнозам синоптиков, дожди в стране не утихнут и летом. Так, июнь начнется и завершится дождями, но особого холода синоптики не прогнозируют. Днем будет в первой декаде 26-28 градусов тепла, во второй – чуть прохладнее, 20-22 тепла, в третьей – снова теплее, +24-26 градусов.

О том, как Европа выходит из карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":

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