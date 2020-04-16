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  1. Последние новости Украины

Неуверенность и надежда: что испытывают и чего боятся украинцы на карантине

16 апреля, 17:21

Анастасия Мазурок

Больше всего люди боятся, что коронавирусом заразятся их близкие

Большинство украинцев в период карантина испытывает неуверенность и надежду. Уровень неуверенности, так же, как и надежды, выше у женщин и людей старшего возраста. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией "Градус".

При этом больше всего украинцы боятся, что заразятся их близкие, боятся отсутствия необходимой медицинской помощи и ухудшения экономической ситуации.

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Лично заразиться боятся 25% украинцев. Страх лично заразиться выше среди женщин, чем среди мужчин.

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Неуверенность и надежда: что испытывают и чего боятся украинцы на карантине

Только 14% украинцев считают коронавирус очень серьезной угрозой лично для себя. В то же время, 35% украинцев считают коронавирус серьезной угрозой для жителей всей страны и 73% – для экономики Украины.

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"Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на канале "Украина".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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опрос карантин Градус здоровья Украины

Источник: Сегодня

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