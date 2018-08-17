Невменяемые соседи: как отстоять право на тишину

16 лет пыток музыкой устроила жительница Словакии своим соседям. Каждый день, без перерывов и выходных, она громко включала одну и ту же мелодию – арию из оперы "Травиата" в исполнении Пласидо Доминго. Жители дома даже выходили на протест, чтобы власти заставили соседку выключить колонки. Чем закончился спор и как решать похожие проблемы в Украине, выясняли журналисты "Сегодня".

Впервые классика на полную громкость начала звучать на словацкой улице еще в начале 2000-х. Ева включила музыку, чтобы ее не донимал лай соседской собаки. Только вот пса уже нет в живых, а привычка у женщины – осталась. Впрочем, после 16 лет пыток "Травиатой" Ева все-таки попала в руки полиции. Специалисты регулярно измеряли уровень шума возле дома Евы и теперь она оказалась под арестом. За решеткой ей придется провести минимум полгода.

Как могут допекать соседи, хорошо знают и в Украине. Но киевлян громкая музыка беспокоит реже, чем забитые мусоропроводы и неадекватное поведение алкозависимых.

"Сейчас нам муосропровод забили, и потому крысы", – рассказывает киевская пенсионерка.

"Каждый день пьянки, куча бомжей, они приносят всякий хлам. Милицию это не интересует", – сетует другая жительница столицы.

Когда полиция бессильна, за неуправляемых соседей могут взяться юристы. Сначала уговаривают или пугают хулиганов штрафами. А если этого не помогает – советуют судиться и требовать компенсацию материального и морального ущерба.

"Если они проиграют суд, должны будут оплатить моральную компенсацию. Она может быть от тысячи гривен до миллиона", – говорит юрист Денис Фетисов.

Ранее юристы также рассказали, что делать, если сосед держит в своей квартире множество животных.

Кроме того, журналисты "Сегодня" вместе с юристами разобрались, можно ли выбивать двери, когда соседи зовут на помощь.