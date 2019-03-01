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Новая оптика и защита: в Украине для ВСУ модернизировали танк Т-80

Сегодня, 10:46

Теперь танкисты смогут обнаруживать и уничтожать противника в любое время суток, а защита стала еще крепче

Танк Т-80
Танк Т-80. Фото: Укроборонпром
Новая оптика и защита: в Украине для ВСУ модернизировали танк Т-80 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8f0/fc8/5c78f0fc863a0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8f0/fc8/5c78f0fc863a0.jpg Украина Теперь танкисты смогут обнаруживать и уничтожать противника в любое время суток, а защита стала еще крепче

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" провело модернизацию танка Т-80БВ, которые поставляются на вооружение Десантно-штурмовых войск и морской пехоты. он получил и новую защиту, и новое техническое оснащение, сообщают в "Укроборонпроме".

Отмечается, что боевая машина получила тепловизионный прицел, новую динамическую защиту, дополнительную защиту бортов, новую цифровую радиостанцию, современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, а также средства спутниковой навигации.

"Новое оснащение Т-80БВ позволяет значительно усилить боевые характеристики машины. Например, новая система навигации позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными о местонахождении каждой машины на всех уровнях управления от командира взвода до руководства всей боевой операцией. Новая динамическая защита значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро". При этом устанавливается он в штатные контейнеры динамической защиты", – говорится в сообщении.

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Ремонтники отмечают, что прицельный комплекс наводчика со встроенным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

Напомним, недавно мы писали, как изменили основной танк ВСУ Т-64. Отмечается, что модернизацию прошли более ста боевых машин – этого достаточно для перевооружения танковой бригады.

Ранее министр обороны Степан Полторак рассказывал, что в Украине создали танковую бригаду резерва. По его словам, это подготовленная техника, которая заправлена, на ней есть экипажи, и на случай обострения ситуации или открытой агрессии готова вступить в бой.

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Тег танк, ВСУ, укроборонпром, Т-80

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