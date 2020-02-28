Тревожная ситуация в Чернобыльской зоне: обнаружены нелегальные поля

В чернобыльской зоне отчуждения, на загрязненной территории, обнаружили целые поля, на которых незаконно выращивают сельскохозяйственную продукцию. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал Уполномоченный президента по вопросам земельных отношений Роман Лещенко, который ранее развенчал мифы о земельной реформе.

- Роман Николаевич, за последние три года было немало дискуссий о землях вокруг Чернобыля. Поговаривали, в частности, что там собираются выращивать рапс. Какова судьба этих земель?

- Однозначно будет полный аудит этих земель. Ситуация с ними вышла из-под контроля. Хотим через СМИ передать привет "черным" аграриям, которые работают в первой, второй и третьей зоне отчуждения.

- Они что-то выращивают там?

- Все подряд! С помощью спутниковых систем мы видим, что они выращивают с нарушением всех законодательных норм подсолнечник, кукурузу, сою. Все в тени, расчет – наличкой, весь этот урожай собирают и вывозят.

Фото: Роман Лещенко

- Хочу уточнить: это на грязной территории, по ту сторону ограждения зоны отчуждения, или за ней в сторону Иванкова?

- И там, и там.

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Фото: Роман Лещенко

- Так ведь там есть полиция, пограничники…

- Это вопрос к тем, кто там организовывает работу. Но ни для кого не секрет, что за проволокой, на загрязненной территории, есть сельхозпроизводство. Мы его видим не с помощью правоохранительных органов, а с помощью спутника. Также видим, что вырублена часть лесов, и на этих местах выращивают подсолнечник, кукурузу и сою.

Фото: Роман Лещенко

- Так ведь они, эти черные аграрии, например, из подсолнечника производят масло и отправляют его на рынки?

- Конечно. Поверьте, до этих черных аграриев мы тоже доберемся. Теневой оборот зерна – это, к сожалению, не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. Масштабы теневого оборота колоссальны, поэтому земельная реформа вместе с аграрной и направлены на борьбу с теневыми дельцами. Реформы убьют их деятельность на корню. Ведь они приносят ущерб стране, они являются внутренним офшором.

- Но ведь можно нагрянуть туда с правоохранителями?

- Можно. Но когда мы делали аудит, то по документам оказывалось, что у этой земли нет хозяев. Сразу все исчезают. Таких дельцов могут остановить только аудит земель и определение правового статуса. И, конечно же, взять под жесткий контроль защитные ограждения зоны отчуждения.

Новый руководитель Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова пообещала нам разобраться в ситуации.

"Я две недели тому назад заступила на должность. За это время уже успела открыть очень много "ящиков Пандоры". Если есть такая информация, то я обязательно ознакомлюсь с ней. Не могу сказать сейчас, что этого нет, потому как я на новой должности 2 недели. Будем разбираться, – говорит Екатерина Павлова. – Я в шоке. Что касается леса, то, возможно речь идет о противопожарных разрывах, которые создаются согласно плану лесоиспользования. Обязательно свяжусь с Романом Лещенко, чтобы сообща решать эту проблему. Будем расследовать". Реклама

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