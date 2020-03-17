Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,52

Продукты "по пропускам": Греция вводит новые меры из-за коронавируса

17 марта, 21:03

Игорь Серов

Вводят спецпропуска в продуктовые магазины и пускают по 20 человек

Украинцы, проживающие за рубежом, рассказали сайту "Сегодня", что иностранные власти из-за коронавируса усиливают меры безопасности и прибегают к новым методам карантина.

Украинка Анна Вознесенская, которая уже несколько лет живет на юге Греции, рассказала нам, что в ближайшие дни вход в продуктовые магазины в ее городе будет только по специальному временному пропуску.

"Нам по местному телевидению сообщили, что в воскресенье выявили 100 новых заболевших, в понедельник – еще 20, – рассказала Анна. – Магазины ограничили свою работу, всех жителей просят ходить туда раз в неделю и не посещать супермаркеты без особой необходимости. Магазины начинают работать по специальным картам. То есть физически пройти в магазин можно по специальной карте, которую будут выдавать на входе. Это делается для того, чтобы контролировать поток покупателей. Требуют, чтобы в помещении было одновременно не больше 20 человек".

По ее словам, в первые дни распространения коронавируса молодежь не прислушивалась к требованиям сидеть дома.

В тренде
Продукты "по пропускам": Греция вводит новые меры из-за коронавируса

"Плюс к тому несколько дней назад еще работали кафе и развлекательные заведения. Сейчас картина изменилась. Кафе и рестораны закрыты, улицы пустые. Продуктовые магазины теперь будут работать с 7 утра до 10 вечера. Заходить нужно будет по 20 человек и держать дистанцию более метра, а лучше – два. В аптеках есть в наличии и маски, и антисептики. Наверное, дефицита нет из-за того, что власти уверили – запасы есть на несколько месяцев вперед. В какой-то мере это погасило панику".

Напомним, ранее украинцы, проживающие в Польше, рассказали, что в местном транспорте появился запрет на приближение к водителю. За последние два дня в Польше появились автобусы, где зона водителя отгорожена предупреждающими лентами.

Также сообщалось, как Украина приспосабливается к условиям карантина. Подробности – в сюжете.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

продукты Греция украинцы аптека магазин коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный моментУкраина
В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом
В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусомУкраина
В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)
В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)Другие новости
День святого Патрика-2020: история и традиции праздника
День святого Патрика-2020: история и традиции праздникаFun
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснется
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснетсяЭкономика
Коронавирус в Украине: какие города уже закрылись на карантин
Коронавирус в Украине: какие города уже закрылись на карантинУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...