Продукты "по пропускам": Греция вводит новые меры из-за коронавируса

Вводят спецпропуска в продуктовые магазины и пускают по 20 человек

Украинцы, проживающие за рубежом, рассказали сайту "Сегодня", что иностранные власти из-за коронавируса усиливают меры безопасности и прибегают к новым методам карантина.

Украинка Анна Вознесенская, которая уже несколько лет живет на юге Греции, рассказала нам, что в ближайшие дни вход в продуктовые магазины в ее городе будет только по специальному временному пропуску.

"Нам по местному телевидению сообщили, что в воскресенье выявили 100 новых заболевших, в понедельник – еще 20, – рассказала Анна. – Магазины ограничили свою работу, всех жителей просят ходить туда раз в неделю и не посещать супермаркеты без особой необходимости. Магазины начинают работать по специальным картам. То есть физически пройти в магазин можно по специальной карте, которую будут выдавать на входе. Это делается для того, чтобы контролировать поток покупателей. Требуют, чтобы в помещении было одновременно не больше 20 человек".

По ее словам, в первые дни распространения коронавируса молодежь не прислушивалась к требованиям сидеть дома.

"Плюс к тому несколько дней назад еще работали кафе и развлекательные заведения. Сейчас картина изменилась. Кафе и рестораны закрыты, улицы пустые. Продуктовые магазины теперь будут работать с 7 утра до 10 вечера. Заходить нужно будет по 20 человек и держать дистанцию более метра, а лучше – два. В аптеках есть в наличии и маски, и антисептики. Наверное, дефицита нет из-за того, что власти уверили – запасы есть на несколько месяцев вперед. В какой-то мере это погасило панику".

Напомним, ранее украинцы, проживающие в Польше, рассказали, что в местном транспорте появился запрет на приближение к водителю. За последние два дня в Польше появились автобусы, где зона водителя отгорожена предупреждающими лентами.

Также сообщалось, как Украина приспосабливается к условиям карантина. Подробности – в сюжете.

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