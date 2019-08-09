Новые нардепы собираются в Раде, а НАБУ и САП отчитываются о борьбе со взятками: топ-темы дня

Пятница, 9 августа, будет достаточно насыщенной на события не только в Украине, но и за рубежом

В пятницу, 9 августа, определился ряд важных тем, которые получат свое развитие и за которыми будут следить СМИ

Состоится первое заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов, созванное главой Верховной Рады Украины Парубием.

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Антикоррупционная деятельность новых органов. Артем Сытник и Назар Холодницкий отчитаются о деятельности НАБУ и САП в первом полугодии 2019.

В тренде Атамбаев арестован и получил обвинение в коррупции

Глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус представит новый сервис вебпортала электронных услуг – систему "Е-пенсия".

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев арестован.Республика на гране новых протестов. На фоне волнений в столице Кыргызстана проходит заседании Евразийского межправительственного совета ЕАЭС.

О том, какими были итоги четверга, 8 августа, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Цена на газ упала, Зеленский анонсировал легализацию азартных игр и рынок земли".

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