Новые следователи разъедутся завтра по Украине

Выпускники академии внутренних дел обещают повышать доверие к полиции

Академия МВД выпустила офицеров для Национальной полиции Украины. Среди них немало девушек. Все выпускники уже завтра приступят к выполнению своих профессиональных обязанностей.

4 года они были курсантами, а уже завтра станут полицейскими, которые будут охранять порядок на украинских улицах.

Один из тех, кто решил связать свою жизнь с полицией – курсант Иван Бухал. Говорит: мог пойти учиться совсем в другие сферы, но всегда мечтал надеть погоны и вернуть доверие к правоохранительной системе.

"Я буду стараться, чтобы уровень доверия был больше. Помогать людям и делать все, что в моих возможностях", – обещает выпускник Национальной академии внутренних дел Украины Иван Бухал.

Уже завтра Иван заступит на службу в Кореце Ровенской области. Будет работать следователем. Поздравить и поддержать сына пришла его мама Наталья. Она говорит: за годы обучения Иван возмужал и очень изменился.

"Я очень горжусь, что у меня сын выбрал именно такой путь. Путь нелегкий. Он мечтал быть мудрым, вежливым и добрым. Он так и сказал: я хочу быть для нашей страны полезным", – говорит мама выпускника Наталья Бухал.

Поздравить новых полицейских пришел и министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Вы выбрали очень ответственный путь, ведь за каждым вашим решением – судьба человека. Вы выбрали очень почетный путь, ведь ваша миссия служить и защищать", – сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

После торжественной части наступила неофициальная. Выпускники подбросили вверх монеты, на счастье.

А после – время с родными. Бывшие курсанты говорят: праздновать будут не бурно. Ведь завтра уже – на работу.

Всего более четырехсот курсантов сегодня закончили обучение в академии внутренних дел. Завтра эти офицеры полиции выйдут на службу в территориальные подразделения Национальной полиции Украины и МВД.

Ранее Аваков рассказал о восьмикратном росте уровня доверия украинцев к копам.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Новые следователи разъедутся завтра по Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"