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Новый энергорынок усиливает конкуренцию в отрасли и стабилизирует стоимость электроэнергии

12 июля, 22:59

Со стартом нового энергорынка в Украине энергокомпании борются за потребителя качеством и ценой электроэнергии


Благодаря импорту электроэнергии из Европы в Украине усилилась конкуренция на энергорынке. При этом не произошло никакого подорожания. Об этом рассказали эксперты. Почти две недели в Украине работает новый энергорынок. Именно реформа дала возможность покупать киловатты в Евросоюзе.

Журналисты побывали на Бурштынской теплоэлектростанции. Она связывает Украину с энергосистемой Европы. До запуска нового рынка электроэнергии Украины станция могла только продавать киловатты, отсюда, с Бурштынского энергоострова, в страны Евросоюза.

Но с первого дня работы нового энергорынка Украина получила возможность и покупать энергию в Европе. За это время Украина получила 65 млн. киловатт-часов импортной электроэнергии. Такого объема, к примеру, хватает на 18 дней для всей Черновицкой или Тернопольской области.

Импортные киловатты усиливают конкуренцию. Энергокомпании борются за потребителя качеством и ценой электроэнергии.

"Импорт — это новые участники, это новые игроки, и фактически — это дополнительный предохранитель для каких-то неконкурених действий", – считает генеральный директор инвесткомпании "DRAGON CAPITAL" Томаш Фиала

"Это будет выгодно для потребителей в Украине. Будут новые поставщики, будет больше конкуренции, можно будет сглаживать пиковые нагрузки", – говорит, эксперт направления "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокоп.

Начало импорта может стать одной из предпосылок стабильных цен на электроэнергию в Украине, говорят эксперты.

"Импорт сбалансирует стоимость электрической энергии к умеренному и экономически обоснованному уровню", – считает, президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Торговать с европейцами полномасштабно Украина сможет, когда украинская и европейская энергосистемы объединятся. На это потребуется несколько лет.

"Мы в повестке дня для новой коалиции и правительства говорим о том, что правительство должно приложить как можно больше усилий для того, чтобы как можно быстрее присоединить Украину к европейской системе обмена электроэнергии. Чтобы мы могли в достаточных объемах импортировать электроэнергию из стран Европейского союза", – говорит исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

После полной синхронизации нашей энергосистемы с европейской, Украина сможет больше продавать свою электроэнергии в страны Евросоюза и зарабатывать на этом, уверены эксперты.

Напомним, Украина с 1 июля запустила новый рынок электроэнергии. Данная реформа была одним из ключевых условий для получения Украиной очередного транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в 2019 году.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года представители Украины и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в EUR1 млрд была разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018-го. Получение второго прогнозировалось на весну-2019.

Основные условия получения помощи: закон предусматривающий борьбу с отмыванием денег, закон об авторизированном экономическом операторе (АЭО), а также функционирование системы автоматической системы поверки е-деклараций, выполнение закона о рынке электроэнергии и принятие среднесрочного плана реформирования налоговой и таможенной служб.


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Тег Европа, электричество, Украина, энергорынок

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