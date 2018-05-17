Новый закон о донорстве в Украине: легализация трансплантации органов

На этой неделе будет решаться судьба одного из самых резонансных вопросов в современной украинской медицине — легализация трансплантации органов. Второе чтение законопроекта в Верховной Раде запланировано на четверг. Документ предлагает дать право украинцам при жизни принимать решение о донорстве своих органов после смерти. Если законопроект примут, он вступит в силу с 2019 года.

Документ предполагает бесплатную трансплантацию органов только по медицинским показаниям. При жизни органы смогут жертвовать все совершеннолетние украинцы, кроме беременных, заключенных и больных. Желающие стать донорами посмертно должны будут давать письменное согласие трансплант-координатору (эта должность появится после принятия закона). При этом донор может передумать в любой момент и отозвать согласие, а может и вовсе заявить о пожизненном отказе.

Отметку о донорстве могут поставить в паспорт или права водителя. Также человек при жизни может выбрать третье лицо, которое даст разрешение на пересадку его органа после смерти. Если же человек при жизни не определился, решение будут принимать родственники или те, кто занимается похоронами. В противном случае будет действовать презумпция несогласия.

"Один донор может спасти жизни восьми человек. В пересадке органов и стволовых клеток в Украине ежегодно нуждаются около 5000 человек, из них более 3400 умирают, не дождавшись операции. Законопроект создает целостную систему, цепь от донора к реципиенту", — говорит глава Комитета здравоохранения Ольга Богомолец.

Чтобы донор и реципиент нашли друг друга, разработают и запустят Единую систему трансплантации. Там будет сразу несколько реестров: посмертных доноров, распорядителей органов умерших, живых доноров, доноров стволовых клеток, а также реципиентов, пациентов, уже прошедших трансплантацию, медучреждений и трансплант-координаторов. Реестр будет закрытым: доступным будет только список координаторов и медучреждений. Доступ к остальной информации будет только у координаторов, Минздрава и судмедэкспертов (для посмертного донорства).

Изъятие органов из трупа будет происходить только после того, как консилиум врачей констатирует смерть головного мозга. В случае биологической смерти констатация не нужна. Также органы запрещено изымать у детей-сирот, недееспособных граждан, неопознанных и погибших на Донбассе бойцов. Изымать органы будут спецбригады, которые еще предстоит создать Минздраву.

По мнению некоторых нардепов, документ сыроват:

"Не прописан механизм обеспечения максимального учета воли умершего. В законе изменено определение термина "смерть мозга". В нем нет четких медицинских и юридических критериев смерти мозга, что может создать предпосылки для извлечения органов еще у живого человека, — считает нардеп Татьяна Бахтеева. — В условиях военных действий очень трудно избежать и значительных рисков "черной трансплантации".

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Врачи парируют и развенчивают мифы об угрозах массовых похищений для трансплантации за рубежом:

"Большинство органов, таких как печень, сердце или легкие, больше 3—4 часов вне организма не живут. Во-вторых, например, в Беларуси после принятия "презумпции согласия" за пять лет не было ни одного уголовного производства. Зато количество трансплантаций увеличилось в 40 раз, закрылось большинство диализных центров, на которые в Украине ежегодно тратят миллионы долларов", — говорит директор Института сердца Борис Тодуров.

Отметим также, что, по оценкам экспертов, украинцы за год вывозят порядка 400 млн грн за границу, делая там пересадки.