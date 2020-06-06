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Нужно носить тканевые: ВОЗ дала новые рекомендации о защитных масках

6 июня, 23:50

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Новые рекомендации должны уменьшить распространение коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая ранее заявляла, что маски бесполезные, рекомендует носить в общественных местах тканевые маски. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

В министерстве рассказали, что ВОЗ обновила свои рекомендации по противодействию распространению коронавируса.

"На сегодняшний день ВОЗ советует носить маски из ткани в общественных местах, где есть риск передачи COVID-19", – отметили в Минздраве.

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Во Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что такие меры безопасности уменьшат распространение вируса. Новые рекомендации базируются, в основном, на исследованиях, проведенных за последние несколько недель.

"ВОЗ подчеркивает, что маски для лица является лишь одним из инструментов, которые могут снизить риск заражения. В то же время, специалисты предупреждают, что ношение маски не должно вызывать обманчивого ощущения защищенности", - добавили в ведомстве.

Ранее доктор Евгений Комаровский заявил, что маска нужна больному человеку, который бы при чихании и кашле оставлял слюни и сопли в маске, а не разносил бы их вокруг. Маска резко сокращает вероятность того, что больной человек заразит окружающих. Но защитить здорового человека маска никак не может.

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