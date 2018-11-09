Объединение церквей в Украине перенесли: в СМИ назвали новую дату

Изначально Объединительный собор должен был состояться 21 ноября, но планы немного изменились, рассказали в команде президента Украины

Объединительный собор церквей решили перенести на один день – с 21 на 22 ноября – из-за опасений провокаций в связи с памятной датой – начала Евромайдана в 2013 году.

Об этом "Апострофу" сообщил источник из команды президента Украины.

По его словам, Собор 21 ноября решили отменить из-за политического подтекста, так как этот день является годовщиной начала Евромайдана.

"Правда, сначала была идея провести Собор 21 ноября. В этот день православные празднуют Собор Архистратига Михаила, который, к тому же, является небесным покровителем города Киева. Но тут сохраняется опасность провокаций (из-за годовщины начала Майдана – Ред.), нежелательных последствий, если на Соборе вдруг что-то пойдет не так", – рассказал источник в команде президента, который отвечает за церковное направление работы.

Источник добавил, что, если все пройдет хорошо, то 13 декабря в Киев прилетит Вселенский патриарх Варфоломей и закончить процесс предоставления томоса Единой украинской церкви.

Отметим, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Также ранее стало известно, как будет называться объединенная церковь в Украине. Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет назвал два варианта.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам томос не был получен. Согласно решению, Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления томоса, а получит его Украинская церковь после завершения процесса объединения.

В свою очередь Филарет подтвердил, что получение томоса будет после объединения церквей в Украине. По его словам, УПЦ должна выполнить несколько условий Вселенского патриархата. Он отметил, что для создания единой православной церкви в Украине "нужно объединиться трем церквям в одну", и только тогда будет получена автокефалия.