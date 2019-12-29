Обмен пленными: Богдана Пантюшенко боевики "осудили" по ложному обвинению на 18 лет

Танкист, который считался пропавшим без вести, провел в плену почти пять лет

Фото: Facebook

На КПП "Майорское" под Горловкой проходит обмен пленными.

Богдан Пантюшенко из Белой Церкви, что под Киевом, записался добровольцем, как только началась война на востоке. Командир первой танковой бригады ВСУ с позывным "Броня" попал в плен 18 января 2015 года в бою неподалеку от поселка Спартак.

В "ДНР" Пантюшенко осудили на 18 лет за подрыв Путиловского моста, которым боевики подвозили боеприпасы к Донецкому аэропорту. Но по данным украинской военной разведки, мост подорвали сами оккупанты, чтобы отсечь возможность освобождения Донецка – по Путиловскому мосту могла пройти тяжелая техника ВСУ.

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Три месяца "Броня" считался пропавшим без вести, полтора года от Богдана не приходили письма, а боевики вычеркивали фамилию Пантюшенко из списков на обмен как минимум трижды. Подтверждение того, что Пантюшенко жив, удалось получить только в декабре этого года, когда на российском пропагандистском телеканале "Россия 1" вышел сюжет о трех украинских военных, которые находятся в плену боевиков так называемой ДНР.

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Жена и родные Богдана ждут его больше 4 лет 11 месяцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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